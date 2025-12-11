Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры

В 2025 году рынок хлебобулочных изделий переживает ощутимые изменения: спрос на сдобные и кондитерские изделия падает, зато популярность простых видов хлеба растет. О том, как изменилась структура потребления хлебобулочных изделий и что влияет на стоимость, рассказал в комментарии УНН президент Всеукраинской Ассоциации Пекарей Юрий Дудченко.

Подробности

Спрос украинцев все больше смещается в сторону простых и доступных хлебобулочных продуктов, что влияет на структуру рынка. Производители реагируют на это, корректируя ассортимент и уменьшая долю более дорогих продуктов, говорит Юрий Дудченко. Кроме того, на рынке усиливается тренд на ржано-пшеничные хлеба. Изменение поведения покупателей стало ключевым фактором, который удержал цены от резких скачков.

В течение 2025 года цены на хлебобулочные изделия в Украине росли, но постепенно. Значительного скачка удалось избежать благодаря трансформации рынка, который двигался в направлении массового хлеба простой рецептуры. Потребители все чаще выбирают хлеб с простой рецептурой и ржано-пшеничные сорта, и мы фиксируем дальнейший рост их доли. Так, в 2025 году доля потребления хлеба простой рецептуры составила 50% против 44% в 2024 году - отмечает Юрий Дудченко.

Падение спроса наиболее ощутимо в сегменте сдобных и кондитерских изделий. Такие изменения стали вызовом для многих производителей, заставляя их пересматривать ассортимент. В то же время отрасль хлебобулочных изделий меняет подход к ценообразованию, чтобы сохранить лояльность покупателей. В результате рынок начал двигаться к более дешевым и простым решениям.

Потребление более маржинальных сдобных и кондитерских изделий существенно снизилось - примерно на 20%. Ориентируясь на эти тенденции, ключевые производители сместили структуру продаж в сторону хлебов простой рецептуры. Это затормозило резкий рост цен, сделав его постепенным. В частности, повышение цен на хлеб простой рецептуры в среднем не превысило 5% - подчеркивает президент Всеукраинской Ассоциации Пекарей.

Впрочем, не только изменение структуры спроса стало вызовом для отрасли. Среди других вызовов: подорожание логистики, нестабильная стоимость сырья и кадровый дефицит.

Главными вызовами для отрасли стали нестабильность и волатильность цен на сырье, рост логистических затрат, повышение затрат на оплату труда. Кроме того, длительные отключения электроэнергии, дефицит квалифицированных кадров и проблемы с бронированием работников и сложность с получением статуса критичности для обеспечения энергоносителями. Эти факторы заставляют предприятия закладывать дополнительные "буферные затраты" в калькуляцию продукции, что в перспективе может привести к дальнейшему росту цен - пояснил Юрий Дудченко.

Напомним

Институт аграрной экономики подсчитал, что стоимость рождественского стола в 2025 году составит 1374 грн, и самым дорогим его блюдом станет жареная рыба. В этом году украинцы уже в четвертый раз будут праздновать Рождество в условиях военного положения, поэтому подсчеты стоимости традиционных блюд лишь подчеркивают, как экономические изменения влияют на повседневную жизнь.

В то же время, цены на продукты в Украине все больше приближаются к европейским, а кое-где уже и превышают их: в частности, сливочное масло в Украине стоит на 20-25% дороже, чем в Польше.

Кроме того, Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете прогнозирует дальнейшее замедление инфляции до конца этого года, а достижение цели в 5% ожидает только в 2027 году.