Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Інститут аграрної економіки підрахував, що вартість різдвяного столу у 2025 році становитиме 1374 грн. Найдорожчою стравою стане смажена риба.

Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба

У 2025 році українці вже четвертий рік поспіль будуть відзначати Різдво Христове в умовах воєнного стану. Як порахували в Інституті аграрної економіки, вартість різдвяного столу цього року становитиме 1374 грн, а найдорожчою стравою стане смажена риба, передає УНН.

Деталі

Для тих, у кого буде можливість приготувати 12 традиційних страв для святкової вечері, науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість різдвяного столу 2025 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня цього року. За їх розрахунками, різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні, –  обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1374 грн, поінформував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Головні страви на різдвяному столі – це кутя та узвар.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, пшенична кутя – 950 г продуктів традиційної рецептури – обійдеться у 213,37 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 72,50 грн за 200 г, волоські чищені горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 26,90 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 18,70 грн за 100 г і додамо трохи цукру (50 г) за 1,48 грн.

Третьою за вартістю стравою буде традиційний узвар. Готові набори сухофруктів для узвару – сушені яблука, груші та чорнослив – коштують у супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою ж стравою в цьому році буде смажена риба – 346,02 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 339 грн, а за 200 г борошна – 7,02 грн.

За борщ пісний з квасолею (2,535 кг продуктів на 2 л води) треба буде віддати 107,79 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) – 51,50 грн. Овочева складова становитиме: картопля (362 г) – 5,39 грн, капуста (300 г) – 3,08 грн, цибуля (100 г) – 0,74 грн, морква (400 г) – 4,36 грн, буряк (800 г) – 7,78 грн. Необхідно буде додати по 70-75 г помідорів – 8,67 грн та томатної пасти – 11,82 грн. Ще трохи цукру –  1,48 грн за 50 г, рослинної олії – 7,86 грн за 80 г, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

Салат "Вінегрет" (1,73 кг продуктів) коштуватиме 49,77 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 26,80 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) – 8,94 грн, буряк (400 г) – 3,89 грн, морква (378 г) – 4,12 грн, цибуля (100 г)  –  0,74 грн. Заправка рослинною олією коштує 4,91 грн за 50 г та сіль за смаком (0,37 грн).

Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати27.11.25, 13:52 • 30925 переглядiв

Традиційними пісними стравами є вареники.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 32,83 грн, включаючи картоплю (1 кг) – 14,90 грн, борошно (500 г) – 17,54 грн, сіль (10 г) – 0,39 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 32,03 грн. Для приготування тіста заплатимо за борошно 17,54 грн (500 г), а за сіль (10 г) – 0,39 грн. Сира капуста коштуватиме 6,16 грн за 600 г, морква (189 г) – 2,06 грн, а цибуля (132 г) – 0,97 грн. Рослинна олія для заправки (50 г) – 4,91 грн.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) – 17,54 грн, трохи солі (10 г) – 0,39 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні – 69,90 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 87,83 грн (за 810 г продуктів).

Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного20.11.25, 17:45 • 71847 переглядiв

Тушкована капуста (2,239 г продуктів) обійдеться у 70,78 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) – 45,35 грн. Вартість овочів становитиме 17,19 грн: 1 кг капусти – 10,27 грн, 189 г моркви – 2,06 грн, 660 г цибулі – 4,86 грн. Сіль і перець за смаком – 0,39 грн та рослинна олія (80 г) – 7,86 грн.

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (9,82 грн) із 1 кг картоплі (14,90 грн) і 132 г цибулі (0,97 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,39 грн). Всього витрат – 26,08 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 96,75 грн за 500 г і огірки солоні бочкові – 53,70 грн за 400 г.

Також на столі присутні і свіжі овочі – огірки (66,72 грн) і помідори (71,90 грн) по 500 г відповідно.

Вартість різдвяного столу 2025 року складе 1374 грн. Цей показник залишається практично на рівні минулорічного показника у 1365 грн. Дана цінова ситуація пояснюється тим, що ціни на овочі борщового набору – картопля, морква, капуста, буряк та цибуля – за останній рік знизилися більш ніж удвічі внаслідок їх рекордного врожаю у 2025 році. Найбільшого ж здорожчання відносно попереднього року у різдвяному меню зазнали такі продукти: олія (+26,7 %), вишня заморожена (+25,7 %), бочкові огірки (+25,2 %), квасоля біла суха (+18,3 %), борошно (+17,5 %), короп живий (+12,6 %) та помідори свіжі (+12,5 %) 

- підсумував Юрій Лупенко.

Довідка

Розрахунок вартості різдвяного столу 2025 року зроблений Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах станом на 4 грудня 2025 року.

Антоніна Туманова

