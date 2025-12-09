$42.070.01
49.020.03
ukenru
15:34 • 292 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 1584 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 11636 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 19578 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 40715 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27228 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29989 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40112 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33914 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35350 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 19731 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18055 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 16026 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 17161 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 14440 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 292 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 14576 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 40715 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16058 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 58714 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18154 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25537 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62237 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 67857 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 77921 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фильм
Нефть марки Brent

Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Институт аграрной экономики подсчитал, что стоимость рождественского стола в 2025 году составит 1374 грн. Самым дорогим блюдом станет жареная рыба.

Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба

В 2025 году украинцы уже четвертый год подряд будут отмечать Рождество Христово в условиях военного положения. Как подсчитали в Институте аграрной экономики, стоимость рождественского стола в этом году составит 1374 грн, а самым дорогим блюдом станет жареная рыба, передает УНН.

Детали

Для тех, у кого будет возможность приготовить 12 традиционных блюд для праздничного ужина, ученые Института аграрной экономики подсчитали стоимость рождественского стола 2025 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря этого года. По их расчетам, рождественское меню из блюд, традиционных для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые, – обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1374 грн, проинформировал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Главные блюда на рождественском столе – это кутья и узвар.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, пшеничная кутья – 950 г продуктов традиционной рецептуры – обойдется в 213,37 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак – 72,50 грн за 200 г, грецкие чищенные орехи – 68,80 грн, а также изюм – 24,99 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи – крупа пшеничная из твердой пшеницы – будет стоить 26,90 грн за 400 г. За мед заплатим еще 18,70 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,48 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет традиционный узвар. Готовые наборы сухофруктов для узвара – сушеные яблоки, груши и чернослив – стоят в супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим же блюдом в этом году будет жареная рыба – 346,02 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 339 грн, а за 200 г муки – 7,02 грн.

За борщ постный с фасолью (2,535 кг продуктов на 2 л воды) нужно будет отдать 107,79 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) – 51,50 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) – 5,39 грн, капуста (300 г) – 3,08 грн, лук (100 г) – 0,74 грн, морковь (400 г) – 4,36 грн, свекла (800 г) – 7,78 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров – 8,67 грн и томатной пасты – 11,82 грн. Еще немного сахара – 1,48 грн за 50 г, растительного масла – 7,86 грн за 80 г, по вкусу: перец черный и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 49,77 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 26,80 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) – 8,94 грн, свекла (400 г) – 3,89 грн, морковь (378 г) – 4,12 грн, лук (100 г) – 0,74 грн. Заправка растительным маслом стоит 4,91 грн за 50 г и соль по вкусу (0,37 грн).

Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовить27.11.25, 13:52 • 30923 просмотра

Традиционными постными блюдами являются вареники.

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 32,83 грн, включая картофель (1 кг) – 14,90 грн, муку (500 г) – 17,54 грн, соль (10 г) – 0,39 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 32,03 грн. Для приготовления теста заплатим за муку 17,54 грн (500 г), а за соль (10 г) – 0,39 грн. Сырая капуста будет стоить 6,16 грн за 600 г, морковь (189 г) – 2,06 грн, а лук (132 г) – 0,97 грн. Растительное масло для заправки (50 г) – 4,91 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) – 17,54 грн, немного соли (10 г) – 0,39 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни – 69,90 грн за 300 г. В целом, стоимость таких вареников составит 87,83 грн (за 810 г продуктов).

Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого20.11.25, 17:45 • 71847 просмотров

Тушеная капуста (2,239 г продуктов) обойдется в 70,78 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 г) – 45,35 грн. Стоимость овощей составит 17,19 грн: 1 кг капусты – 10,27 грн, 189 г моркови – 2,06 грн, 660 г лука – 4,86 грн. Соль и перец по вкусу – 0,39 грн и растительное масло (80 г) – 7,86 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (9,82 грн) из 1 кг картофеля (14,90 грн) и 132 г лука (0,97 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,39 грн). Всего затрат – 26,08 грн.

Отдельно ставят на стол соленья: квашеная капуста – 96,75 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые – 53,70 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи – огурцы (66,72 грн) и помидоры (71,90 грн) по 500 г соответственно.

Стоимость рождественского стола 2025 года составит 1374 грн. Этот показатель остается практически на уровне прошлогоднего показателя в 1365 грн. Данная ценовая ситуация объясняется тем, что цены на овощи борщевого набора – картофель, морковь, капуста, свекла и лук – за последний год снизились более чем вдвое вследствие их рекордного урожая в 2025 году. Наибольшее же подорожание относительно предыдущего года в рождественском меню претерпели такие продукты: масло (+26,7 %), вишня замороженная (+25,7 %), бочковые огурцы (+25,2 %), фасоль белая сухая (+18,3 %), мука (+17,5 %), карп живой (+12,6 %) и помидоры свежие (+12,5 %)

- подытожил Юрий Лупенко.

Справка

Расчет стоимости рождественского стола 2025 года сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах по состоянию на 4 декабря 2025 года.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономикапубликации
Военное положение
Война в Украине
Грибы
Украина