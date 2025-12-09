Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба

В 2025 году украинцы уже четвертый год подряд будут отмечать Рождество Христово в условиях военного положения. Как подсчитали в Институте аграрной экономики, стоимость рождественского стола в этом году составит 1374 грн, а самым дорогим блюдом станет жареная рыба, передает УНН.

Детали

Для тех, у кого будет возможность приготовить 12 традиционных блюд для праздничного ужина, ученые Института аграрной экономики подсчитали стоимость рождественского стола 2025 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря этого года. По их расчетам, рождественское меню из блюд, традиционных для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые, – обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1374 грн, проинформировал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Главные блюда на рождественском столе – это кутья и узвар.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, пшеничная кутья – 950 г продуктов традиционной рецептуры – обойдется в 213,37 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак – 72,50 грн за 200 г, грецкие чищенные орехи – 68,80 грн, а также изюм – 24,99 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи – крупа пшеничная из твердой пшеницы – будет стоить 26,90 грн за 400 г. За мед заплатим еще 18,70 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,48 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет традиционный узвар. Готовые наборы сухофруктов для узвара – сушеные яблоки, груши и чернослив – стоят в супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим же блюдом в этом году будет жареная рыба – 346,02 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 339 грн, а за 200 г муки – 7,02 грн.

За борщ постный с фасолью (2,535 кг продуктов на 2 л воды) нужно будет отдать 107,79 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) – 51,50 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) – 5,39 грн, капуста (300 г) – 3,08 грн, лук (100 г) – 0,74 грн, морковь (400 г) – 4,36 грн, свекла (800 г) – 7,78 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров – 8,67 грн и томатной пасты – 11,82 грн. Еще немного сахара – 1,48 грн за 50 г, растительного масла – 7,86 грн за 80 г, по вкусу: перец черный и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 49,77 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 26,80 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) – 8,94 грн, свекла (400 г) – 3,89 грн, морковь (378 г) – 4,12 грн, лук (100 г) – 0,74 грн. Заправка растительным маслом стоит 4,91 грн за 50 г и соль по вкусу (0,37 грн).

Традиционными постными блюдами являются вареники.

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 32,83 грн, включая картофель (1 кг) – 14,90 грн, муку (500 г) – 17,54 грн, соль (10 г) – 0,39 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 32,03 грн. Для приготовления теста заплатим за муку 17,54 грн (500 г), а за соль (10 г) – 0,39 грн. Сырая капуста будет стоить 6,16 грн за 600 г, морковь (189 г) – 2,06 грн, а лук (132 г) – 0,97 грн. Растительное масло для заправки (50 г) – 4,91 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) – 17,54 грн, немного соли (10 г) – 0,39 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни – 69,90 грн за 300 г. В целом, стоимость таких вареников составит 87,83 грн (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,239 г продуктов) обойдется в 70,78 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 г) – 45,35 грн. Стоимость овощей составит 17,19 грн: 1 кг капусты – 10,27 грн, 189 г моркови – 2,06 грн, 660 г лука – 4,86 грн. Соль и перец по вкусу – 0,39 грн и растительное масло (80 г) – 7,86 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (9,82 грн) из 1 кг картофеля (14,90 грн) и 132 г лука (0,97 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,39 грн). Всего затрат – 26,08 грн.

Отдельно ставят на стол соленья: квашеная капуста – 96,75 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые – 53,70 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи – огурцы (66,72 грн) и помидоры (71,90 грн) по 500 г соответственно.

Стоимость рождественского стола 2025 года составит 1374 грн. Этот показатель остается практически на уровне прошлогоднего показателя в 1365 грн. Данная ценовая ситуация объясняется тем, что цены на овощи борщевого набора – картофель, морковь, капуста, свекла и лук – за последний год снизились более чем вдвое вследствие их рекордного урожая в 2025 году. Наибольшее же подорожание относительно предыдущего года в рождественском меню претерпели такие продукты: масло (+26,7 %), вишня замороженная (+25,7 %), бочковые огурцы (+25,2 %), фасоль белая сухая (+18,3 %), мука (+17,5 %), карп живой (+12,6 %) и помидоры свежие (+12,5 %) - подытожил Юрий Лупенко.

Справка

Расчет стоимости рождественского стола 2025 года сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах по состоянию на 4 декабря 2025 года.