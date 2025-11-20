$42.150.06
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого

Киев • УНН

 • 58992 просмотра

Киш, считающийся французским блюдом, имеет немецкие корни, где его изобрели для уменьшения отходов хлеба. Кулинары УНН подготовили 5 самых популярных рецептов этого блюда для всей семьи.

Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого

Хотя киш считается исконно французским блюдом, его истоки лежат в Германии. Именно там находчивые повара придумали способ уменьшить количество отходов после производства хлеба. Из остатков теста они делали своеобразные корзинки, внутрь которых клали разнообразные начинки – овощи, мясо или сыр и запекали их в печи. Эта простая, но гениальная идея быстро прижилась и со временем попала во Францию, где кулинары внесли свои изменения: тесто заменили на песочное или слоеное, а начинку стали заливать смесью из яиц и сливок, создав известный сегодня киш. УНН подготовил для вас 5 самых популярных рецептов этого уникального блюда для всей семьи.

Киш Лорен с лососем и брокколи

Ингредиенты:

- 350 г филе лосося (или другой красной рыбы);

- 300 г брокколи;

- 200 мл сливок 10-11% (или сметана);

- 5 яиц;

- 200 г пшеничной муки;

- 100 г сливочного масла;

- 1/4 ч. л. тертого мускатного ореха;

- 1/4 ч. л. молотого перца;

- 1 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. Холодное масло размять с мукой с щепоткой соли вилкой или в блендере.
    1. Добавить яйцо и перемешать до однородности. Можно добавить немного холодной воды.
      1. Завернуть тесто в пленку и охладить.
        1. Брокколи разделить на соцветия, проварить 5 мин.
          1. Лосось нарезать, посолить.
            1. Смешать 4 яйца, сливки, соль и специи до однородной массы.
              1. Раскатать охлажденное тесто до 0,5 см, сформировать основу в форме (25 см), наколоть вилкой.
                1. Накрыть пергаментом и выпекать 15 мин при 200°С.
                  1. Выложить рыбу и брокколи на основу, залить заливкой.
                    1. Выпекать 30-40 мин при 180°С до румяной корочки. Можно есть теплым и холодным.

                      Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19.11.25, 14:04 • 43242 просмотра

                      Киш с тыквой и сыром DorBlue

                      Ингредиенты:

                      • тесто: 200 г муки, 160 г сливочного масла, 5 г соли, щепотка сахара, 100 г холодной воды;
                        • начинка: 500 г тыквы, 200 г сметаны или жирных сливок, 3 яйца, 40 г кукурузной муки, сушеный тимьян, соль, перец, сыр DorBlue.

                          Приготовление:

                          1. Муку просеять, добавить соль и сахар, масло порезать кубиками и растереть с мукой в крошку.
                            1. Добавить воду, замесить тесто, сформировать шар, завернуть в пленку и охладить 40-60 мин.
                              1. Раскатать тесто, выложить в смазанную форму, наколоть вилкой. Накрыть пергаментом.
                                1. Выпекать при 200°С 10 мин.
                                  1. Тыкву нарезать кубиками, запечь до мягкости, охладить и взбить в блендере с тимьяном.
                                    1. Взбить сметану с яйцами, смешать с тыквенным пюре и кукурузной мукой, добавить соль и перец.
                                      1. Выложить начинку на тесто, сверху разложить сыр Дорблю.
                                        1. Выпекать при 180°С 35-40 мин.

                                          Киш с курицей, брокколи и помидорами

                                          Ингредиенты:

                                          • тесто для основы: 200 г муки, 40 г сливочного масла, 1 яйцо, 30 г сметаны, 5 г разрыхлителя, соль.;
                                            • начинка: 200 г куриного филе, 1 луковица, 200 г брокколи, 150 г томатов;
                                              • заливка: 150 г творога, 2 яйца, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, базилик, орегано, тимьян, петрушка.

                                                Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы18.11.25, 09:00 • 25505 просмотров

                                                Приготовление:

                                                1. Смешать муку с разрыхлителем и маслом, добавить яйцо, сметану и соль, замесить эластичное тесто. Охладить 30 мин.
                                                  1. Раскатать тесто, выложить в форму, наколоть вилкой, выпекать 15 мин при 180°С.
                                                    1. Куриное филе порезать кубиками, обжарить с луком.
                                                      1. Брокколи отварить 5 мин, томаты разрезать пополам.
                                                        1. Взбить творог с яйцами, сметаной, солью и перцем.
                                                          1. Выложить на основу курицу с луком, брокколи и томаты, залить заливкой, посыпать твердым сыром, украсить травами.
                                                            1. Выпекать при 180°С 40 мин, посыпать петрушкой перед подачей.

                                                              Киш с помидорами черри и мясными шариками

                                                              Ингредиенты:

                                                              - 5 яиц;

                                                              - 150 г пшеничной муки;

                                                              - 80 г сливочного масла;

                                                              - соль;

                                                              - 400 г свино-говяжьего фарша;

                                                              - 250 г томатов черри;

                                                              - черный перец, специи для томатов;

                                                              - 150 г крема (сливки);

                                                              - зелень;

                                                              - 20 г растительного масла.

                                                              Приготовление:

                                                              1. Смешать муку, масло и яйцо, замесить эластичное тесто, охладить 30 мин.
                                                                1. Из фарша сформировать шарики, обжарить на растительном масле, приправить солью и перцем.
                                                                  1. Помидоры помыть, дать стечь воде.
                                                                    1. Раскатать тесто, выложить в смазанную форму, выложить мясные шарики, чередуя с помидорами черри.
                                                                      1. Взбить сливки с 3 яйцами, специями, зеленью, солью и перцем, залить киш.
                                                                        1. Выпекать при 180°С 40 мин. По желанию посыпать тертым сыром.

                                                                          Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога12.11.25, 09:33 • 64495 просмотров

                                                                          Киш 3-х сыров со шпинатом

                                                                          Ингредиенты:

                                                                          • основа: 300 г домашнего творога, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 350-400 г цельнозерновой муки, щепотка куркумы, соль;
                                                                            • начинка: 150 г домашнего творога, 150 г брынзы, 150 г домашней моцареллы, большой пучок шпината, 1 молодой чеснок или 2 зубчика, укроп, немного сливочного масла;
                                                                              • заливка: 4 ст. л. сметаны или белого йогурта, 2 яйца, соль, перец, щепотка мускатного ореха, черный кунжут или орешки для украшения.

                                                                                Приготовление:

                                                                                1. Замесить тесто для основы, дать отдохнуть 30 мин, форму смазать маслом, сформировать корж с высокими бортиками. Пропечь 15 мин, наколоть вилкой.
                                                                                  1. Чеснок поджарить на масле, добавить шпинат, протушить 5 мин, добавить укроп, соль и перец. Выложить на основу, добавить сыры.
                                                                                    1. Взбить яйца со сметаной, добавить соль, перец и мускатный орех, залить киш.
                                                                                      1. Выпекать при 180°С 30-35 мин до золотистой корочки. Украсить кунжутом или орешками.

                                                                                        Алла Киосак

                                                                                        ЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                                        Франция
                                                                                        Германия