Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
Киев • УНН
Киш, считающийся французским блюдом, имеет немецкие корни, где его изобрели для уменьшения отходов хлеба. Кулинары УНН подготовили 5 самых популярных рецептов этого блюда для всей семьи.
Хотя киш считается исконно французским блюдом, его истоки лежат в Германии. Именно там находчивые повара придумали способ уменьшить количество отходов после производства хлеба. Из остатков теста они делали своеобразные корзинки, внутрь которых клали разнообразные начинки – овощи, мясо или сыр и запекали их в печи. Эта простая, но гениальная идея быстро прижилась и со временем попала во Францию, где кулинары внесли свои изменения: тесто заменили на песочное или слоеное, а начинку стали заливать смесью из яиц и сливок, создав известный сегодня киш. УНН подготовил для вас 5 самых популярных рецептов этого уникального блюда для всей семьи.
Киш Лорен с лососем и брокколи
Ингредиенты:
- 350 г филе лосося (или другой красной рыбы);
- 300 г брокколи;
- 200 мл сливок 10-11% (или сметана);
- 5 яиц;
- 200 г пшеничной муки;
- 100 г сливочного масла;
- 1/4 ч. л. тертого мускатного ореха;
- 1/4 ч. л. молотого перца;
- 1 ч. л. соли.
Приготовление:
- Холодное масло размять с мукой с щепоткой соли вилкой или в блендере.
- Добавить яйцо и перемешать до однородности. Можно добавить немного холодной воды.
- Завернуть тесто в пленку и охладить.
- Брокколи разделить на соцветия, проварить 5 мин.
- Лосось нарезать, посолить.
- Смешать 4 яйца, сливки, соль и специи до однородной массы.
- Раскатать охлажденное тесто до 0,5 см, сформировать основу в форме (25 см), наколоть вилкой.
- Накрыть пергаментом и выпекать 15 мин при 200°С.
- Выложить рыбу и брокколи на основу, залить заливкой.
- Выпекать 30-40 мин при 180°С до румяной корочки. Можно есть теплым и холодным.
Киш с тыквой и сыром DorBlue
Ингредиенты:
- тесто: 200 г муки, 160 г сливочного масла, 5 г соли, щепотка сахара, 100 г холодной воды;
- начинка: 500 г тыквы, 200 г сметаны или жирных сливок, 3 яйца, 40 г кукурузной муки, сушеный тимьян, соль, перец, сыр DorBlue.
Приготовление:
- Муку просеять, добавить соль и сахар, масло порезать кубиками и растереть с мукой в крошку.
- Добавить воду, замесить тесто, сформировать шар, завернуть в пленку и охладить 40-60 мин.
- Раскатать тесто, выложить в смазанную форму, наколоть вилкой. Накрыть пергаментом.
- Выпекать при 200°С 10 мин.
- Тыкву нарезать кубиками, запечь до мягкости, охладить и взбить в блендере с тимьяном.
- Взбить сметану с яйцами, смешать с тыквенным пюре и кукурузной мукой, добавить соль и перец.
- Выложить начинку на тесто, сверху разложить сыр Дорблю.
- Выпекать при 180°С 35-40 мин.
Киш с курицей, брокколи и помидорами
Ингредиенты:
- тесто для основы: 200 г муки, 40 г сливочного масла, 1 яйцо, 30 г сметаны, 5 г разрыхлителя, соль.;
- начинка: 200 г куриного филе, 1 луковица, 200 г брокколи, 150 г томатов;
- заливка: 150 г творога, 2 яйца, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, базилик, орегано, тимьян, петрушка.
Приготовление:
- Смешать муку с разрыхлителем и маслом, добавить яйцо, сметану и соль, замесить эластичное тесто. Охладить 30 мин.
- Раскатать тесто, выложить в форму, наколоть вилкой, выпекать 15 мин при 180°С.
- Куриное филе порезать кубиками, обжарить с луком.
- Брокколи отварить 5 мин, томаты разрезать пополам.
- Взбить творог с яйцами, сметаной, солью и перцем.
- Выложить на основу курицу с луком, брокколи и томаты, залить заливкой, посыпать твердым сыром, украсить травами.
- Выпекать при 180°С 40 мин, посыпать петрушкой перед подачей.
Киш с помидорами черри и мясными шариками
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 150 г пшеничной муки;
- 80 г сливочного масла;
- соль;
- 400 г свино-говяжьего фарша;
- 250 г томатов черри;
- черный перец, специи для томатов;
- 150 г крема (сливки);
- зелень;
- 20 г растительного масла.
Приготовление:
- Смешать муку, масло и яйцо, замесить эластичное тесто, охладить 30 мин.
- Из фарша сформировать шарики, обжарить на растительном масле, приправить солью и перцем.
- Помидоры помыть, дать стечь воде.
- Раскатать тесто, выложить в смазанную форму, выложить мясные шарики, чередуя с помидорами черри.
- Взбить сливки с 3 яйцами, специями, зеленью, солью и перцем, залить киш.
- Выпекать при 180°С 40 мин. По желанию посыпать тертым сыром.
Киш 3-х сыров со шпинатом
Ингредиенты:
- основа: 300 г домашнего творога, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 350-400 г цельнозерновой муки, щепотка куркумы, соль;
- начинка: 150 г домашнего творога, 150 г брынзы, 150 г домашней моцареллы, большой пучок шпината, 1 молодой чеснок или 2 зубчика, укроп, немного сливочного масла;
- заливка: 4 ст. л. сметаны или белого йогурта, 2 яйца, соль, перец, щепотка мускатного ореха, черный кунжут или орешки для украшения.
Приготовление:
- Замесить тесто для основы, дать отдохнуть 30 мин, форму смазать маслом, сформировать корж с высокими бортиками. Пропечь 15 мин, наколоть вилкой.
- Чеснок поджарить на масле, добавить шпинат, протушить 5 мин, добавить укроп, соль и перец. Выложить на основу, добавить сыры.
- Взбить яйца со сметаной, добавить соль, перец и мускатный орех, залить киш.
- Выпекать при 180°С 30-35 мин до золотистой корочки. Украсить кунжутом или орешками.