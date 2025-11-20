Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого

Хотя киш считается исконно французским блюдом, его истоки лежат в Германии. Именно там находчивые повара придумали способ уменьшить количество отходов после производства хлеба. Из остатков теста они делали своеобразные корзинки, внутрь которых клали разнообразные начинки – овощи, мясо или сыр и запекали их в печи. Эта простая, но гениальная идея быстро прижилась и со временем попала во Францию, где кулинары внесли свои изменения: тесто заменили на песочное или слоеное, а начинку стали заливать смесью из яиц и сливок, создав известный сегодня киш. УНН подготовил для вас 5 самых популярных рецептов этого уникального блюда для всей семьи.

Киш Лорен с лососем и брокколи

Ингредиенты:

- 350 г филе лосося (или другой красной рыбы);

- 300 г брокколи;

- 200 мл сливок 10-11% (или сметана);

- 5 яиц;

- 200 г пшеничной муки;

- 100 г сливочного масла;

- 1/4 ч. л. тертого мускатного ореха;

- 1/4 ч. л. молотого перца;

- 1 ч. л. соли.

Приготовление:

Холодное масло размять с мукой с щепоткой соли вилкой или в блендере. Добавить яйцо и перемешать до однородности. Можно добавить немного холодной воды. Завернуть тесто в пленку и охладить. Брокколи разделить на соцветия, проварить 5 мин. Лосось нарезать, посолить. Смешать 4 яйца, сливки, соль и специи до однородной массы. Раскатать охлажденное тесто до 0,5 см, сформировать основу в форме (25 см), наколоть вилкой. Накрыть пергаментом и выпекать 15 мин при 200°С. Выложить рыбу и брокколи на основу, залить заливкой. Выпекать 30-40 мин при 180°С до румяной корочки. Можно есть теплым и холодным.

Киш с тыквой и сыром DorBlue

Ингредиенты:

тесто: 200 г муки, 160 г сливочного масла, 5 г соли, щепотка сахара, 100 г холодной воды;

начинка: 500 г тыквы, 200 г сметаны или жирных сливок, 3 яйца, 40 г кукурузной муки, сушеный тимьян, соль, перец, сыр DorBlue.

Приготовление:

Муку просеять, добавить соль и сахар, масло порезать кубиками и растереть с мукой в крошку. Добавить воду, замесить тесто, сформировать шар, завернуть в пленку и охладить 40-60 мин. Раскатать тесто, выложить в смазанную форму, наколоть вилкой. Накрыть пергаментом. Выпекать при 200°С 10 мин. Тыкву нарезать кубиками, запечь до мягкости, охладить и взбить в блендере с тимьяном. Взбить сметану с яйцами, смешать с тыквенным пюре и кукурузной мукой, добавить соль и перец. Выложить начинку на тесто, сверху разложить сыр Дорблю. Выпекать при 180°С 35-40 мин.

Киш с курицей, брокколи и помидорами

Ингредиенты:

тесто для основы: 200 г муки, 40 г сливочного масла, 1 яйцо, 30 г сметаны, 5 г разрыхлителя, соль.;

начинка: 200 г куриного филе, 1 луковица, 200 г брокколи, 150 г томатов;

заливка: 150 г творога, 2 яйца, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, базилик, орегано, тимьян, петрушка.

Приготовление:

Смешать муку с разрыхлителем и маслом, добавить яйцо, сметану и соль, замесить эластичное тесто. Охладить 30 мин. Раскатать тесто, выложить в форму, наколоть вилкой, выпекать 15 мин при 180°С. Куриное филе порезать кубиками, обжарить с луком. Брокколи отварить 5 мин, томаты разрезать пополам. Взбить творог с яйцами, сметаной, солью и перцем. Выложить на основу курицу с луком, брокколи и томаты, залить заливкой, посыпать твердым сыром, украсить травами. Выпекать при 180°С 40 мин, посыпать петрушкой перед подачей.

Киш с помидорами черри и мясными шариками

Ингредиенты:

- 5 яиц;

- 150 г пшеничной муки;

- 80 г сливочного масла;

- соль;

- 400 г свино-говяжьего фарша;

- 250 г томатов черри;

- черный перец, специи для томатов;

- 150 г крема (сливки);

- зелень;

- 20 г растительного масла.

Приготовление:

Смешать муку, масло и яйцо, замесить эластичное тесто, охладить 30 мин. Из фарша сформировать шарики, обжарить на растительном масле, приправить солью и перцем. Помидоры помыть, дать стечь воде. Раскатать тесто, выложить в смазанную форму, выложить мясные шарики, чередуя с помидорами черри. Взбить сливки с 3 яйцами, специями, зеленью, солью и перцем, залить киш. Выпекать при 180°С 40 мин. По желанию посыпать тертым сыром.

Киш 3-х сыров со шпинатом

Ингредиенты:

основа: 300 г домашнего творога, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 350-400 г цельнозерновой муки, щепотка куркумы, соль;

начинка: 150 г домашнего творога, 150 г брынзы, 150 г домашней моцареллы, большой пучок шпината, 1 молодой чеснок или 2 зубчика, укроп, немного сливочного масла;

заливка: 4 ст. л. сметаны или белого йогурта, 2 яйца, соль, перец, щепотка мускатного ореха, черный кунжут или орешки для украшения.

Приготовление: