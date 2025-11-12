Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога

С наступлением холодов организму нужна дополнительная поддержка – как в питании, так и в режиме дня. Какие продукты и привычки помогут сохранить иммунитет, энергию и хорошее самочувствие в осенне-зимний период - рассказала журналистке УНН врач гастроэнтеролог-диетолог медицинской сети "Добробут" Людмила Федорченко.

С наступлением холодов организм нуждается в большем количестве питательных веществ для поддержания иммунитета и энергии, поэтому врач-диетолог советует обратить внимание на продукты, которые помогают легче перенести холодный сезон. "В холодное время года важно добавить в рацион жирную рыбу, морепродукты, яйца, печень, молочные продукты, орехи, семена и овощи с витамином С", – отметила специалист.

Особое внимание стоит уделить витаминам и микроэлементам, которых часто не хватает зимой. Самым распространенным дефицитом является витамин D.

ВОЗ и Минздрав советуют профилактический прием витамина D – 1000-2000 МЕ в сутки для взрослых, по рекомендации врача - подчеркнула диетолог.

Полезен также цинк, который поддерживает иммунную систему, и омега-3 жирные кислоты, уменьшающие воспалительные процессы. Витамины группы В способствуют нормальной работе нервной системы.

Источниками цинка являются мясо, яйца, печень, орехи, а омега-3 можно получить из жирной рыбы, льняного семени и грецких орехов - добавила эксперт.

Специалист советует не пропускать завтрак и придерживаться режима с тремя основными приемами пищи. Полезно употреблять теплые блюда – супы, каши, запеченные овощи.

Теплая еда помогает поддерживать внутреннюю температуру тела и уменьшает тягу к сладкому - пояснила она.

Также важно пить достаточно жидкости, ведь холод снижает чувство жажды. Недостаточное питье зимой может вызвать усталость, головную боль и сухость кожи.

Рекомендуется пить около 30-35 мл воды на килограмм массы тела, учитывая чаи, супы и компоты - подчеркнула диетолог.

В завершение специалист напомнила, что полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность помогают организму оставаться в тонусе и легче адаптироваться к зиме.