$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
07:33 • 5986 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 30979 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 34562 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54253 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 57629 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 88969 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46687 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 72844 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59093 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24131 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 18682 просмотра
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 12185 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 19425 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11211 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 6618 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 1512 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 88976 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 62452 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 72849 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59099 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Герман Галущенко
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Италия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 7102 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11460 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 21018 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 35993 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 40873 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Шахед-136
Сериал

Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога

Киев • УНН

 • 5994 просмотра

Врач-диетолог Людмила Федорченко рассказала, как подготовить организм к зиме, подчеркнув важность сбалансированного питания и режима дня. Она рекомендует добавить в рацион жирную рыбу, яйца, печень, молочные продукты, орехи, семена и овощи с витамином С, а также обратить внимание на витамины D, цинк и омега-3.

Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога

С наступлением холодов организму нужна дополнительная поддержка – как в питании, так и в режиме дня. Какие продукты и привычки помогут сохранить иммунитет, энергию и хорошее самочувствие в осенне-зимний период - рассказала журналистке УНН врач гастроэнтеролог-диетолог медицинской сети "Добробут" Людмила Федорченко. 

С наступлением холодов организм нуждается в большем количестве питательных веществ для поддержания иммунитета и энергии, поэтому врач-диетолог советует обратить внимание на продукты, которые помогают легче перенести холодный сезон. "В холодное время года важно добавить в рацион жирную рыбу, морепродукты, яйца, печень, молочные продукты, орехи, семена и овощи с витамином С", – отметила специалист.

Особое внимание стоит уделить витаминам и микроэлементам, которых часто не хватает зимой. Самым распространенным дефицитом является витамин D.

Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз28.10.25, 10:00 • 18011 просмотров

ВОЗ и Минздрав советуют профилактический прием витамина D – 1000-2000 МЕ в сутки для взрослых, по рекомендации врача

- подчеркнула диетолог.

Полезен также цинк, который поддерживает иммунную систему, и омега-3 жирные кислоты, уменьшающие воспалительные процессы. Витамины группы В способствуют нормальной работе нервной системы.

Источниками цинка являются мясо, яйца, печень, орехи, а омега-3 можно получить из жирной рыбы, льняного семени и грецких орехов

- добавила эксперт.

Специалист советует не пропускать завтрак и придерживаться режима с тремя основными приемами пищи. Полезно употреблять теплые блюда – супы, каши, запеченные овощи.

Теплая еда помогает поддерживать внутреннюю температуру тела и уменьшает тягу к сладкому

- пояснила она.

Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера02.11.25, 10:00 • 71345 просмотров

Также важно пить достаточно жидкости, ведь холод снижает чувство жажды. Недостаточное питье зимой может вызвать усталость, головную боль и сухость кожи.

Рекомендуется пить около 30-35 мл воды на килограмм массы тела, учитывая чаи, супы и компоты

- подчеркнула диетолог.

В завершение специалист напомнила, что полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность помогают организму оставаться в тонусе и легче адаптироваться к зиме.

Алла Киосак

ЗдоровьеЛайфхаки
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Всемирная организация здравоохранения