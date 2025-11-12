Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині

З настанням холодів організму потрібна додаткова підтримка – як у харчуванні, так і у режимі дня. які продукти та звички допоможуть зберегти імунітет, енергію та гарне самопочуття в осінньо-зимовий період - розповіла журналістці УНН лікар гастроентеролог-дієтолог медичної мережі "Добробут" Людмила Федорченко.

З настанням холодів організм потребує більше поживних речовин для підтримки імунітету та енергії, тож лікарка-дієтологиня радить звернути увагу на продукти, які допомагають легше перенести холодний сезон. "У холодну пору року важливо додати до раціону жирну рибу, морепродукти, яйця, печінку, молочні продукти, горіхи, насіння та овочі з вітаміном С", – зазначила фахівчиня.

Особливу увагу варто приділити вітамінам і мікроелементам, які часто бракує взимку. Найпоширенішим дефіцитом є вітамін D.

ВООЗ і МОЗ радять профілактичний прийом вітаміну D – 1000-2000 МО на добу для дорослих, за рекомендацією лікаря - наголосила дієтологиня.

Корисним також є цинк, який підтримує імунну систему, та омега-3 жирні кислоти, що зменшують запальні процеси. Вітаміни групи В сприяють нормальній роботі нервової системи.

Джерелами цинку є м’ясо, яйця, печінка, горіхи, а омега-3 можна отримати з жирної риби, лляного насіння та волоських горіхів - додала експертка.

Фахівчиня радить не пропускати сніданок і дотримуватись режиму з трьома основними прийомами їжі. Корисно вживати теплі страви – супи, каші, запечені овочі.

Тепла їжа допомагає підтримувати внутрішню температуру тіла й зменшує потяг до солодкого - пояснила вона.

Також важливо пити достатньо рідини, адже холод знижує відчуття спраги. Недостатнє пиття взимку може викликати втому, головний біль і сухість шкіри.

Рекомендовано пити близько 30-35 мл води на кілограм маси тіла, враховуючи чаї, супи та компоти - підкреслила дієтологиня.

На завершення фахівчиня нагадала, що повноцінний сон, прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність допомагають організму залишатися в тонусі та легше адаптуватися до зими.