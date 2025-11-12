$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20943 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51535 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 48041 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51360 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49142 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 45019 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60941 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62890 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82378 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132111 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17728 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 14075 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24293 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 9110 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14421 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51890 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70643 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46574 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65244 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14493 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24368 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22685 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61922 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62135 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині

Київ • УНН

 • 60945 перегляди

Лікарка-дієтологиня Людмила Федорченко розповіла, як підготувати організм до зими, наголосивши на важливості збалансованого харчування та режиму дня. Вона рекомендує додати до раціону жирну рибу, яйця, печінку, молочні продукти, горіхи, насіння та овочі з вітаміном С, а також звернути увагу на вітаміни D, цинк та омега-3.

Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині

З настанням холодів організму потрібна додаткова підтримка – як у харчуванні, так і у режимі дня. які продукти та звички допоможуть зберегти імунітет, енергію та гарне самопочуття в осінньо-зимовий період - розповіла журналістці УНН лікар гастроентеролог-дієтолог медичної мережі "Добробут" Людмила Федорченко. 

З настанням холодів організм потребує більше поживних речовин для підтримки імунітету та енергії, тож лікарка-дієтологиня радить звернути увагу на продукти, які допомагають легше перенести холодний сезон. "У холодну пору року важливо додати до раціону жирну рибу, морепродукти, яйця, печінку, молочні продукти, горіхи, насіння та овочі з вітаміном С", – зазначила фахівчиня.

Особливу увагу варто приділити вітамінам і мікроелементам, які часто бракує взимку. Найпоширенішим дефіцитом є вітамін D.

Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз28.10.25, 10:00 • 18021 перегляд

ВООЗ і МОЗ радять профілактичний прийом вітаміну D – 1000-2000 МО на добу для дорослих, за рекомендацією лікаря

- наголосила дієтологиня.

Корисним також є цинк, який підтримує імунну систему, та омега-3 жирні кислоти, що зменшують запальні процеси. Вітаміни групи В сприяють нормальній роботі нервової системи.

Джерелами цинку є м’ясо, яйця, печінка, горіхи, а омега-3 можна отримати з жирної риби, лляного насіння та волоських горіхів

- додала експертка.

Фахівчиня радить не пропускати сніданок і дотримуватись режиму з трьома основними прийомами їжі. Корисно вживати теплі страви – супи, каші, запечені овочі.

Тепла їжа допомагає підтримувати внутрішню температуру тіла й зменшує потяг до солодкого

- пояснила вона.

Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренера02.11.25, 10:00 • 71406 переглядiв

Також важливо пити достатньо рідини, адже холод знижує відчуття спраги. Недостатнє пиття взимку може викликати втому, головний біль і сухість шкіри.

Рекомендовано пити близько 30-35 мл води на кілограм маси тіла, враховуючи чаї, супи та компоти

- підкреслила дієтологиня.

На завершення фахівчиня нагадала, що повноцінний сон, прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність допомагають організму залишатися в тонусі та легше адаптуватися до зими.

Алла Кіосак

Здоров'яЛайфхаки
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Всесвітня організація охорони здоров'я