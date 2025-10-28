Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз

В Україні остаточно закріпилася осіння погода з дощами і холодами. Українцям доводиться діставати зі своїх шаф осінні куртки, а надвір виходити в шапці. Коли ж очікувати на перший сніг, а також якою погода буде взимку - розповідаємо в матеріалі УНН.

Погода взимку в Україні

На зиму сезонний прогноз буде лише в кінці листопада, з показниками тенденцій, місячних температур. Розрахунки, які є станом на сьогодні: наші фахівці зазначали, що очікуються всі три зимові місяці в межах норми, від 0 до -6 градусів залежно від регіону. Але ця інформація постійно уточнюється. Місяць тому листопад теж очікували в межах норми, а зараз бачимо, що дещо вище норми може бути - розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптик пояснила, що для з’ясування середньомісячної температури відбувається розрахунок, а потім порівняння з попереднім кліматичним періодом. Наразі такий аналіз демонструє тенденцію до підвищення температури вище кліматичної норми.

"Для кожного місяця розраховується середньомісячна температура і вона порівнюється з іншими значеннями протягом останніх тридцяти років кліматичного періоду. Зараз кліматични період в нас триває з 1990 року по 2020. Відповідно до цих 30 років порівнюється значення температур. І от зараз норма, прийнята кілька років тому, вона вже дещо підвищена, але все одно в листопаді, та і в усі попередні місяці цього року все трошки вище за норму", - розповіла синоптик.

Наталія Птуха повідомила, що в різних регіонах температура повітря може відходити від норми, проте загалом робити якісь конкретні прогнози саме по зимі ще зарано.

"Можуть бути зміни по регіонах, країна в нас велика. То в різних регіонах можуть бути і близькі до норми, або ж якісь декади нижче норми, але загальні тенденції зберігаються в позитивному напрямку. Тобто, є підстави очікувати, що зимою також буде дещо тепліше. Але загалом про зиму рано говорити – ті розрахунки, які є, ще можуть змінитися", - сказала Птуха.

Коли випаде сніг

Наталія Птуха також додала, що останні роки в Україні нестійкий сніговий покрив. Раніше його фіксували вже від початку листопада. Проте зараз це епізодичне явище.

Останні роки в нас нестійкий сніговий покрив. Таке поняття взагалі поступово зникає. Раніше в листопаді був сніговий покрив і приблизно у березні він зникав. Зараз сніговий покрив епізодичним, він може просто розтанути посеред зими. Певний час його не буде, а потім знову утвориться – це стандартна ситуація з огляду на останнє десятиріччя. Це те, що фіксують кліматологи - додала Птуха.

Погода в листопаді

"За розрахунками світових центрів, а також наших фахівців, то листопад очікується трошки вище кліматичної норми, орієнтовно на півтора градуси, особливо в першій декаді це буде відчуватися. По західних областях є такі моменти, що може бути дещо вище значення температури по відношенню до кліматичної норми. У східних областях у другій декаді листопада все буде вертатися до норми, але щоб нижче норми – то таких розрахунків немає. Світові центри таких прогнозів не дають, наші фахівці також", - пояснила Птуха.

За словами Птухи, в листопаді можна очікувати підвищення температурного фону. Особливо це стосується південних областей та Закарпаття.

"Навіть більш практичні розрахунки, які є на початку листопада, то бачимо, що підвищується температурний фон. Якщо говорити про початок, перші дні, то там температура буде в нічні години 3-9 градусів тепла, а в денні години 10-16 градусів тепла. Лише 1 листопада у східних і північно-східних областях там вночі 0-6 тепла, а вдень 6-12 тепла. На Закарпатті та півдні країни взагалі буде дещо тепліше – 6-11 ніч, а вдень 13-18 градусів. Так буде завершуватися жовтень і з таким температурним фоном переходити в листопад", - підсумувала синоптик.

Наостанок синоптик підкреслила, що давати надійні прогнози можна лише на найближчі 5 днів, максимум два тижні.

"Зараз ніхто не скаже, буде взимку тепло чи холодно. Тенденції є, але по ним ніхто в світі не прогнозує. Реальні прогнози, які закладаються в плани громадян – це 5-7 діб. Далі усе може різко змінитися. Є розрахунки на 10 діб, на два тижні, але вони змінюються, кожні шість годин оновлюються. На них абсолютно безглуздо покладатися з конкретними значеннями і територіями де, що і як може бути", - підсумувала Наталія Птуха.

