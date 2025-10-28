$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
09:16 • 420 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5262 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14650 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15155 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11694 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47063 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69451 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 85953 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65294 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 67088 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
64%
741мм
Популярнi новини
Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради27 жовтня, 23:30 • 11169 перегляди
Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації28 жовтня, 00:03 • 10315 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 18404 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямкуVideo28 жовтня, 02:10 • 6912 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 15216 перегляди
Публікації
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 14669 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 15174 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 57320 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 58807 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 85958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 4548 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 14669 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 30876 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 64900 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 78273 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
С-300

Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз

Київ • УНН

 • 5312 перегляди

Синоптик Наталія Птуха повідомила, що зимові місяці в Україні очікуються в межах норми, від 0 до -6 градусів, але ця інформація постійно уточнюється. Сніговий покрив залишається нестійким, а листопад буде теплішим за норму.

Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз

В Україні остаточно закріпилася осіння погода з дощами і холодами. Українцям доводиться діставати зі своїх шаф осінні куртки, а надвір виходити в шапці. Коли ж очікувати на перший сніг, а також  якою погода буде взимку - розповідаємо в матеріалі УНН.

Погода взимку в Україні

На зиму сезонний прогноз буде лише в кінці листопада, з показниками тенденцій, місячних температур. Розрахунки, які є станом на сьогодні: наші фахівці зазначали, що очікуються всі три зимові місяці в межах норми, від 0 до -6 градусів залежно від регіону. Але ця інформація постійно уточнюється. Місяць тому листопад теж очікували в межах норми, а зараз бачимо, що дещо вище норми може бути

- розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптик пояснила, що для з’ясування середньомісячної температури відбувається розрахунок, а потім порівняння з попереднім кліматичним періодом. Наразі такий аналіз демонструє тенденцію до підвищення температури вище кліматичної норми.

"Для кожного місяця розраховується середньомісячна температура і вона порівнюється з іншими значеннями протягом останніх тридцяти років кліматичного періоду. Зараз кліматични період в нас триває з 1990 року по 2020. Відповідно до цих 30 років порівнюється значення температур. І от зараз норма, прийнята кілька років тому, вона вже дещо підвищена, але все одно в листопаді, та і в усі попередні місяці цього року все трошки вище за норму", - розповіла синоптик.

Майже 900 людей було евакуйовано з Евересту після сильної снігової бурі08.10.25, 11:42 • 2991 перегляд

Наталія Птуха повідомила, що в різних регіонах температура повітря може відходити від норми, проте загалом робити якісь конкретні прогнози саме по зимі ще зарано.

"Можуть бути зміни по регіонах, країна в нас велика. То в різних регіонах можуть бути і близькі до норми, або ж якісь декади нижче норми, але загальні тенденції зберігаються в позитивному напрямку. Тобто, є підстави очікувати, що зимою також буде дещо тепліше. Але загалом про зиму рано говорити – ті розрахунки, які є, ще можуть змінитися", - сказала Птуха. 

Коли випаде сніг

Наталія Птуха також додала, що останні роки в Україні нестійкий сніговий покрив. Раніше його фіксували вже від початку листопада. Проте зараз це епізодичне явище.

Останні роки в нас нестійкий сніговий покрив. Таке поняття взагалі поступово зникає. Раніше в листопаді був сніговий покрив і приблизно у березні він зникав. Зараз сніговий покрив епізодичним, він може просто розтанути посеред зими. Певний час його не буде, а потім знову утвориться – це стандартна ситуація з огляду на останнє десятиріччя. Це те, що фіксують кліматологи

- додала Птуха.

Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено16.10.25, 10:53 • 183419 переглядiв

Погода в листопаді

"За розрахунками світових центрів, а також наших фахівців, то листопад очікується трошки вище кліматичної норми, орієнтовно на півтора градуси, особливо в першій декаді це буде відчуватися. По західних областях є такі моменти, що може бути дещо вище значення температури по відношенню до кліматичної норми. У східних областях у другій декаді листопада все буде вертатися до норми, але щоб нижче норми – то таких розрахунків немає. Світові центри таких прогнозів не дають, наші фахівці також", - пояснила Птуха.

За словами Птухи, в листопаді можна очікувати підвищення температурного фону. Особливо це стосується південних областей та Закарпаття.

"Навіть більш практичні розрахунки, які є на початку листопада, то бачимо, що підвищується температурний фон. Якщо говорити про початок, перші дні, то там температура буде в нічні години 3-9 градусів тепла, а в денні години 10-16 градусів тепла. Лише 1 листопада у східних і північно-східних областях там вночі 0-6 тепла, а вдень 6-12 тепла. На Закарпатті та півдні країни взагалі буде дещо тепліше – 6-11 ніч, а вдень 13-18 градусів. Так буде завершуватися жовтень і з таким температурним фоном переходити в листопад", - підсумувала синоптик. 

Наостанок синоптик підкреслила, що давати надійні прогнози можна лише на найближчі 5 днів, максимум два тижні.

"Зараз ніхто не скаже, буде взимку тепло чи холодно. Тенденції є, але по ним ніхто в світі не прогнозує. Реальні прогнози, які закладаються в плани громадян – це 5-7 діб. Далі усе може різко змінитися. Є розрахунки на 10 діб, на два тижні, але вони змінюються, кожні шість годин оновлюються. На них абсолютно безглуздо покладатися з конкретними значеннями і територіями де, що і як може бути", - підсумувала Наталія Птуха.   

На Західну Європу насувається "метеобомба": у Німеччині очікують пориви вітру до 160 км/год23.10.25, 17:08 • 3498 переглядiв

Павло Зінченко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна