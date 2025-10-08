Майже 900 людей було евакуйовано з Евересту після сильної снігової бурі

Через сильний снігопад, у пастці на горі Еверест опинилися сотні людей. Рятувальники працювали упродовж двох днів, забезпечуючи постраждалих медикаментами та опаленням. Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

Деталі

580 туристів та понад 300 місцевих гідів врятовано після сильної снігопадної бурі поблизу східного схилу гори Еверест у Тибеті. Евакуація здійснювалась упродовж двох днів. Деякі туристи постраждали від переохолодження. Водночас зазначається, що фахівці рятувальних служб забезпечували постраждалих продовольством, медикаментами та опаленням, використовували коней та яків для транспортування.

Довідково

У суботу небезпечна хуртовина обрушилася на табори трекерів на східному схилі Евересту в окрузі Тінгрі в місті Шигаце на заході Китаю. За наслідками природного явища, майже 1000 людей залишилися у скрутному становищі.

У неділю чиновники міста Шигадзе оголосили в соціальній мережі Weibo, що влада повіту Тінгрі організувала персонал для зв'язку та допомоги всім, хто залишився в базовому таборі, щоб забезпечити їхню безпеку.

Додамо, що у цей період жовтня в Китаї відзначається так званий Золотий тиждень – восьмиденне свято, приурочене до національного свята 1 жовтня. Збільшується кількість тих, хто відправляється подорожувати країною, таким чином в районі Евересту також спостерігалося збільшення кількості туристів.

Нагадаємо

УНН передавав, що на східному схилі Евересту понад 1000 людей заблоковані на висоті 4900 метрів через сильний сніговий шторм. На іншому боці Евересту повені та зсуви спричинили загибель щонайменше 47 людей.