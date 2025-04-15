Гора Еверест

День Евересту, Міжнародний день миротворців ООН, Всесвітній день видри. Що ще можна відзначити 29 травня

Сьогодні альпіністи та просто любителі гір можуть долучитися до події, яка присвячена найвищій вершині нашої планети, - Дню Евересту. Саме 23 травня 1953 році перше в історії вдале сходження на Еверест здійснили новозеландець Едмунд Гілларі та непальський шерпа Тенцинг Норгай.