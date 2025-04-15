Гора Еверест

NASA опублікувало фотографію гори Еверест, зроблену з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80. На знімку видно саму
гору висотою 8848 метрів та навколишні льодовики.
П'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту
5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.
Землетрус магнітудою 7,1 у гірському регіоні Тибету забрав життя 106 людей та поранив 174 особи. Стихія пошкодила майже 3000 будинків та відчувалася у сусідніх країнах, включаючи Непал, Бутан та північну Індію.
Група альпіністів потрапила в сильну грозу на горі Шхелда у Сванеті. Один загинув, впавши зі скелі, трьох евакуювали вертольотом,
четвертого шукають рятувальники.
Сьогодні, восьмого серпня, усі підкорювачі гірських вершин святкують Міжнародний день альпінізму. Подія започаткована на честь
першого підкорення найвищої гори французьких Альп, Монблану
Сьогодні альпіністи та просто любителі гір можуть долучитися до події, яка присвячена найвищій вершині нашої планети, - Дню
Евересту. Саме 23 травня 1953 році перше в історії вдале сходження на Еверест здійснили новозеландець Едмунд Гілларі та
непальський шерпа Тенцинг Норгай.
40-річний кенійський альпініст Джошуа Черуйот Кіруі був знайдений мертвим біля вершини Евересту після того, як зник разом зі своїм
непальським гідом Навангом Шерпою під час спроби підйому без додаткового кисню, що стало четвертою смертю на Евересті за цей
тиждень.
Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд: він у 29 раз піднявся на Еверест і це більше, ніж будь-хто інший у світі.
Верховний суд Непалу зобов'язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші гори, а також вжити заходів з
утилізації відходів і збереження гірського середовища.
Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.
Відтепер альпіністи на Евересті будуть зобов'язані нести власні фекалії назад до базового табору і пред'являти пакети для перевірки, щоб довести, що на горі нічого не було залишено.