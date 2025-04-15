Гора Еверест

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25612 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154489 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138010 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133939 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134088 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196087 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77527 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164607 перегляди

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NASA показало приголомшливе фото Евересту з космосу

NASA опублікувало фотографію гори Еверест, зроблену з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80. На знімку видно саму гору висотою 8848 метрів та навколишні льодовики.

Новини Світу • 11 лютого, 12:39 • 53028 перегляди

Українські бійці після поранень і ампутацій підкорили гору Кіліманджаро

П'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.

Суспільство • 3 лютого, 12:58 • 23912 перегляди

Потужний землетрус у Тибеті забрав життя вже понад 100 людей

Землетрус магнітудою 7,1 у гірському регіоні Тибету забрав життя 106 людей та поранив 174 особи. Стихія пошкодила майже 3000 будинків та відчувалася у сусідніх країнах, включаючи Непал, Бутан та північну Індію.

Новини Світу • 7 січня, 12:17 • 23603 перегляди

У Грузії група альпіністів потрапила під удар блискавки: ймовірно, є жертва

Група альпіністів потрапила в сильну грозу на горі Шхелда у Сванеті. Один загинув, впавши зі скелі, трьох евакуювали вертольотом, четвертого шукають рятувальники.

Новини Світу • 11 серпня, 11:52 • 34266 перегляди

День альпініста, День військ зв’язку ЗСУ, Всесвітній день кішок. Що ще можна відзначити 8 серпня

Сьогодні, восьмого серпня, усі підкорювачі гірських вершин святкують Міжнародний день альпінізму. Подія започаткована на честь першого підкорення найвищої гори французьких Альп, Монблану

УНН Lite • 8 серпня, 03:07 • 129622 перегляди

День Евересту, Міжнародний день миротворців ООН, Всесвітній день видри. Що ще можна відзначити 29 травня

Сьогодні альпіністи та просто любителі гір можуть долучитися до події, яка присвячена найвищій вершині нашої планети, - Дню Евересту. Саме 23 травня 1953 році перше в історії вдале сходження на Еверест здійснили новозеландець Едмунд Гілларі та непальський шерпа Тенцинг Норгай.

УНН Lite • 29 травня, 03:17 • 140306 перегляди

На Евересті цього тижня вже чотири загиблих

40-річний кенійський альпініст Джошуа Черуйот Кіруі був знайдений мертвим біля вершини Евересту після того, як зник разом зі своїм непальським гідом Навангом Шерпою під час спроби підйому без додаткового кисню, що стало четвертою смертю на Евересті за цей тиждень.

Спорт • 23 травня, 09:26 • 16148 перегляди

Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд, підкоривши Еверест 29 разів

Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд: він у 29 раз піднявся на Еверест і це більше, ніж будь-хто інший у світі.

Спорт • 13 травня, 12:54 • 17227 перегляди

Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест

Верховний суд Непалу зобов'язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші гори, а також вжити заходів з утилізації відходів і збереження гірського середовища.

Новини Світу • 4 травня, 11:42 • 27206 перегляди

Непал вимагатиме від усіх альпіністів на Еверест використовувати чіп стеження

Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.

Новини Світу • 3 березня, 04:05 • 34681 перегляди

Еверест має величезну проблему зі сміттям: у майбутньому альпіністам доведеться спускатися зі своїми екскрементами

Відтепер альпіністи на Евересті будуть зобов'язані нести власні фекалії назад до базового табору і пред'являти пакети для перевірки, щоб довести, що на горі нічого не було залишено.

УНН Lite • 9 лютого, 18:16 • 28789 перегляди