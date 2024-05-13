Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд, підкоривши Еверест 29 разів
Київ • УНН
Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд: він у 29 раз піднявся на Еверест і це більше, ніж будь-хто інший у світі.
Непальський альпініст Камі Ріта піднявся на вершину Евересту в 29-й раз. Про це повідомляє Times of India, передає УНН.
Деталі
54-річний альпініст Камі Ріта піднявся на вершину найвищої гори світу (8849 метрів) 12 травня о 7:25 ранку, оновивши власний рекорд за кількістю успішних сходжень.
Вітаємо Камі Ріту Шерпу, старшого гіда Seven Summit Treks, з 29-м успішним сходженням на Еверест. Воно принесло Камі Ріті рекорд "Найуспішнішого сходження на Еверест, здійсненого однією людиною
Камі Ріта підкорює гори вже понад два десятиліття: видатний альпініст навіть отримав прізвисько "Чоловік з Евересту" (Everest Man).
Його альпіністський шлях розпочався у 1992 році, коли він приєднався до експедиції на Еверест в якості допоміжного персоналу. Відтоді Камі Ріта брав участь у численних експедиціях, неодноразово піднімався на Еверест. Досягнення чоловіка виходять за межі Евересту, адже він також підкорив інші вершини, серед яких К2, Чо-Ойю, Лхоцзе та Манаслу.
Непалець утримує рекорд за кількістю сходжень на Еверест з 2018 року. 23 травня минулого року він піднявся на гору 28-й раз. А до нього рекордсменом серед чоловіків був Аппа Тенцінг, який підкорив гору 21 раз.
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