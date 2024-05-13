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Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд, підкоривши Еверест 29 разів

Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд, підкоривши Еверест 29 разів

Київ • УНН

 • 17224 перегляди

Непальський альпініст Камі Ріта встановив новий рекорд: він у 29 раз піднявся на Еверест і це більше, ніж будь-хто інший у світі.

Непальський альпініст Камі Ріта піднявся на вершину Евересту в 29-й раз. Про це повідомляє Times of India, передає УНН.

Деталі

54-річний альпініст Камі Ріта піднявся на вершину найвищої гори світу (8849 метрів) 12 травня о 7:25 ранку, оновивши власний рекорд за кількістю успішних сходжень.

Вітаємо Камі Ріту Шерпу, старшого гіда Seven Summit Treks, з 29-м успішним сходженням на Еверест. Воно принесло Камі Ріті рекорд "Найуспішнішого сходження на Еверест, здійсненого однією людиною

- йдеться у повідомленні компанії, у якій він працює.

Камі Ріта підкорює гори вже понад два десятиліття: видатний альпініст навіть отримав прізвисько "Чоловік з Евересту" (Everest Man).

Його альпіністський шлях розпочався у 1992 році, коли він приєднався до експедиції на Еверест в якості допоміжного персоналу. Відтоді Камі Ріта брав участь у численних експедиціях, неодноразово піднімався на Еверест. Досягнення чоловіка виходять за межі Евересту, адже він також підкорив інші вершини, серед яких К2, Чо-Ойю, Лхоцзе та Манаслу.

Непалець утримує рекорд за кількістю сходжень на Еверест з 2018 року. 23 травня минулого року він піднявся на гору 28-й раз. А до нього рекордсменом серед чоловіків був Аппа Тенцінг, який підкорив гору 21 раз.

Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест04.05.24, 14:42 • 27201 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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