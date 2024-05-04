Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест

Верховний суд Непалу зобов’язав уряд обмежити кількість дозволів на альпінізм для Евересту та інших гір. Зараз експедиції готуються до весняного сезону сходжень. Про це пише УНН з посиланням на France 24.

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Адвокат Діпак Бікрам Мішра, який звернувся з клопотанням про скорочення видачі дозволів, повідомив, що суд відповів на стурбованість громадськості стосовно гір Непалу та їхнього природного середовища.

Він наказав обмежити кількість альпіністів... а також вжили заходів щодо поводження з відходами та збереження навколишнього середовища гори

У резюме вироку зазначається, що пропускну здатність гір слід враховувати та встановити максимальну кількість дозволів. Повний текст рішення не опубліковано, а резюме не містить конкретних обмежень щодо видачі дозволів.

Суд також постановив обмежити використання гелікоптерів лише аварійно-рятувальними операціями. Останніми роками гелікоптери часто застосовувалися для доставки альпіністських команд до базових таборів, долаючи небезпечну місцевість.

Президент Асоціації альпінізму Непалу Німа Нуру Шерпа підкреслила, що подібні рішення повинні прийматися після ретельного аналізу та консультацій із зацікавленими сторонами.

Зараз незрозуміло, як це вплине на галузь. Ми не знаємо, на якій підставі будуть встановлюватися ліміти і як це буде розподілено між операторами експедицій