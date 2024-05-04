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Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест

Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест

Київ • УНН

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Верховний суд Непалу зобов'язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші гори, а також вжити заходів з утилізації відходів і збереження гірського середовища.

Верховний суд Непалу зобов’язав уряд обмежити кількість дозволів на альпінізм для Евересту та інших гір. Зараз експедиції готуються до весняного сезону сходжень. Про це пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Адвокат Діпак Бікрам Мішра, який звернувся з клопотанням про скорочення видачі дозволів, повідомив, що суд відповів на стурбованість громадськості стосовно гір Непалу та їхнього природного середовища.

Він наказав обмежити кількість альпіністів... а також вжили заходів щодо поводження з відходами та збереження навколишнього середовища гори

– сказав Мішра.

У резюме вироку зазначається, що пропускну здатність гір слід враховувати та встановити максимальну кількість дозволів. Повний текст рішення не опубліковано, а резюме не містить конкретних обмежень щодо видачі дозволів.

Суд також постановив обмежити використання гелікоптерів лише аварійно-рятувальними операціями. Останніми роками гелікоптери часто застосовувалися для доставки альпіністських команд до базових таборів, долаючи небезпечну місцевість.

Президент Асоціації альпінізму Непалу Німа Нуру Шерпа підкреслила, що подібні рішення повинні прийматися після ретельного аналізу та консультацій із зацікавленими сторонами.

Зараз незрозуміло, як це вплине на галузь. Ми не знаємо, на якій підставі будуть встановлюватися ліміти і як це буде розподілено між операторами експедицій

- сказав Шерпа.

Додамо

У Гімалайській республіці знаходяться вісім із десяти найвищих вершин світу, і вона приймає сотні шукачів пригод щовесни, коли тепла температура та зазвичай спокійний вітер.

Наразі Непал видає дозволи всім, хто подає заявку та готовий сплатити 11 000 доларів за сходження на Еверест, найвищу вершину світу, висота якої становить 8 850 метрів над рівнем моря. Минулого року країна видала рекордну кількість дозволів на сходження на Еверест – 478.

Нагадаємо

Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.

Еверест має величезну проблему зі сміттям: у майбутньому альпіністам доведеться спускатися зі своїми екскрементами09.02.24, 20:16 • 28781 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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