Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест

Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на альпинизм для Эвереста и других гор. Сейчас экспедиции готовятся к весеннему сезону восхождений. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Адвокат Дипак Бикрам Мишра, который обратился с ходатайством о сокращении выдачи разрешений, сообщил, что суд ответил на обеспокоенность общественности в отношении гор Непала и их природной среды.

Он приказал ограничить количество альпинистов... а также приняли меры по обращению с отходами и сохранению окружающей среды горы - сказал Мишра.

В резюме приговора отмечается, что пропускную способность гор следует учитывать и установить максимальное количество разрешений. Полный текст решения не опубликован, а резюме не содержит конкретных ограничений по выдаче разрешений.

Суд также постановил ограничить использование вертолетов только аварийно-спасательными операциями. В последние годы вертолеты часто применялись для доставки альпинистских команд в базовые лагеря, преодолевая опасную местность.

Президент Ассоциации альпинизма Непала Нима Нуру Шерпа подчеркнула, что подобные решения должны приниматься после тщательного анализа и консультаций с заинтересованными сторонами.

Сейчас непонятно, как это повлияет на отрасль. Мы не знаем, на каком основании будут устанавливаться лимиты и как это будет распределено между операторами экспедиций - сказал Шерпа.

Добавим

В Гималайской республике находятся восемь из десяти самых высоких вершин мира, и она принимает сотни искателей приключений каждую весну, когда теплая температура и обычно спокойный ветер.

Сейчас Непал выдает разрешения всем, кто подает заявку и готов заплатить 11 000 долларов за восхождение на Эверест, самую высокую вершину мира, высота которой составляет 8 850 метров над уровнем моря. В прошлом году страна выдала рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест - 478.

Напомним

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами