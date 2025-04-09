Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.