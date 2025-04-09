NASA опубликовало фотографию горы Эверест, сделанную с космического челнока «Колумбия» во время миссии STS-80. На снимке видно саму гору высотой 8848 метров и окружающие ледники.
Пятеро украинских бойцов с ранениями и ампутированными конечностями поднялись на Килиманджаро. Военнослужащие преодолели высоту 5895 метров после четырех месяцев подготовки.
Землетрясение магнитудой 7,1 в горном регионе Тибета унесло жизни 106 человек и ранило 174 человека. Стихия повредила почти 3000 домов и ощущалась в соседних странах, включая Непал, Бутан и северную Индию.
Группа альпинистов попала в сильную грозу на горе Шхелда в Сванете. Один погиб, упав со скалы, троих эвакуировали вертолетом, четвертого ищут спасатели.
Сегодня, восьмого августа, все покорители горных вершин празднуют Международный день альпинизма. Событие основано в честь первого покорения самой высокой горы французских Альп, Монблана
Сегодня альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста. Именно 23 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.
40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд: он в 29 раз поднялся на Эверест и это больше, чем кто-либо другой в мире.
Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.
Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.
Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.