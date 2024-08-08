День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня, восьмого августа, все покорители горных вершин празднуют Международный день альпинизма. Событие основано в честь первого покорения самой высокой горы французских Альп, Монблана

Сегодня, восьмого августа, все покорители горных вершин празднуют Международный день альпинизма (День альпиниста). Событие основано в честь первого покорения самой высокой горы французских Альп, Монблана, пишет УНН.

Немало жителей долины Шамони, путешественников пыталась покорить Монблан, абсолютная высота которого составляет 4810 метров над уровнем моря.

Первыми, кому удалось покорить Монблан стали альпинист и врач по профессии Мишель-Габриэль Паккард и его проводник Жак Бальма. 8 августа 1786 года они за 24 часа добрались до вершины горы.

Самой высокой горой на Земле является Эверест (Джомолунгма) - 8849 метров над уровнем моря. Впервые она была покорена в 1953 году.

Интересно, что среди вершин, высота которых превышает 7 тысяч метров, есть 4, которые так и не покорились людям: Гангкхар Пуэнсум (7570 метров, Гималаи, 3 неудачных попытки восхождения), Лабуче Канг ІІІ (7250 метров. Гималаи, ни одной попытки), Карджианг (7221, Гималаи, 2 неудачные попытки), Тонгшанджиабу (7207, Гималаи, ни одной попытки).

В Украине свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие подразделений войск связи ВСУ. Полия была основана указом президента в 2000 году.

Первые украинские военные подразделения связистов появились во время освободительной борьбы украинского народа за независимость 20-х годов ХХ века.

С ноября 1917 года Генеральный Штаб Армии УНР имел в своем составе отдел связи, который существовал и в период Гетманата Скоропадского, и в эпоху Директории.

Вместе с Генштабом отдел связи был интернирован в 1921 году на территорию Польши, где продолжил свою работу в эмиграции.

8 августа 1920 года на базе бывшего Константиновского Юнкерского училища в Киеве открылись военно-инженерные курсы для подготовки будущих военных связистов.

3 января 1992 года управление связи Киевского военного округа приняло на себя управление системой и войсками связи Киевского, Прикарпатского, Одесского военных округов, а в дальнейшем - войсками связи Военно-Воздушных сил и Войск Противовоздушной обороны. 4 января офицеры управления связи присягнули на верность народу Украины.

Также сегодня отмечается Всемирный день кошек. Событие возникло в 2002 году по инициативе Международного фонда благополучия животных.

Считается, что кошки были одомашнены около четырех тысяч лет назад

На сегодняшний день в мире насчитывается около 500 миллионов домашних кошек.

С 2006 года восьмого августа можно приобщиться к по случаю Международного дня женского оргазма. Событие было основано в Бразилии, и довольно быстро стало популярным во многих странах.

Местная жительница Жозе Ариматея Дантас Ласерда обратила внимание на исследование, согласно которому 28% женщин одного из регионов Бразилии не могут достичь оргазма во время интимной близости.  

Цель события состоит в том, чтобы поощрять право женщин на внешнее выражение своего желания и его материализацию, ставя их в равные условия с мужским населением, а также признании сексуального  права женщин на удовлетворение.

По церковному календарю сегодня День памяти святого исповедника Эмилияна.

Эмилиан жил в Византии. С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу, был священником, проповедником и богословом. Эмилиан был решительным противником иконоборцев. Умер в изгнании.

Именины восьмого августа празднуют Емельян, Мирон. Григорий, Герман.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
gimalaiГималаи
braziliyaБразилия
everestЭверест
ukrainaУкраина
polshaПольша
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