Польский альпинист совершил первый в мире лыжный спуск с Эвереста без кислородного баллона

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 2344 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 5380 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 10597 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 17943 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 24571 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 25485 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 37663 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34863 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67329 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42814 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярные новости
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 21822 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 6914 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 22432 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 18290 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12443 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 10597 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 17943 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 24571 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 28853 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 35049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Дональд Туск
Андрей Сибига
Ярослава Магучих
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Венгрия
Италия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 3126 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12579 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 28825 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 36923 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 70364 просмотра
Актуальное
ТикТок
Financial Times
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136

Польский альпинист совершил первый в мире лыжный спуск с Эвереста без кислородного баллона

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Польский альпинист Анджей Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с вершины Эвереста без дополнительного кислорода. Он провел 16 часов в «зоне смерти» и после короткой остановки на вершине отправился в исторический спуск.

Польский альпинист совершил первый в мире лыжный спуск с Эвереста без кислородного баллона

Польский альпинист Анджей Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с вершины Эвереста без дополнительного кислорода. 37-летний спортсмен провел 16 часов в "зоне смерти" и после короткой остановки на вершине отправился в исторический спуск, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Поляк Анджей Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с горы Эверест без кислородного баллона", - сообщила его команда в четверг.

"Поляк провел 16 часов в изнурительном подъеме в зоне смерти (на высоте более 8000 м) без использования дополнительного кислорода. Он провел всего несколько минут на вершине самой высокой горы мира, прежде чем надеть лыжи и начать свой исторический спуск, мчась навстречу заходящему солнцу", – говорится в сообщении.

Также его команда сообщила, что подъем на Эверест (8849 метров) занял у Анджея больше времени, чем планировалось, из-за сильного снегопада.

Дополнение

Польские альпинисты прославились в 1980-х благодаря "Ледяным воинам" - Ежи Кукучке и Ванде Руткевич, которые совершали смелые зимние восхождения и прокладывали новые маршруты. 37-летний Анджей Баргель продолжил эту традицию: в 2018 году он первым спустился на лыжах со второй по высоте горы мира, К2.

На видео, опубликованном на Facebook, показано, как он скользит по толстому слою снега на фоне гималайских вершин. Из-за наступления темноты и невозможности безопасно ориентироваться, Баргель остановился в лагере 2 на высоте около 6400 метров и продолжил спуск только на рассвете.

"Небо - это предел? Не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с горы Эверест!", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Непал отменяет плату за восхождение на почти сотню вершин, чтобы привлечь альпинистов11.08.25, 15:53 • 2856 просмотров

Алена Уткина

СпортНовости Мира
Reuters
Эверест
Дональд Туск