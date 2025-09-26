Польский альпинист совершил первый в мире лыжный спуск с Эвереста без кислородного баллона

Польский альпинист Анджей Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с вершины Эвереста без дополнительного кислорода. 37-летний спортсмен провел 16 часов в "зоне смерти" и после короткой остановки на вершине отправился в исторический спуск, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Поляк Анджей Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с горы Эверест без кислородного баллона", - сообщила его команда в четверг.

"Поляк провел 16 часов в изнурительном подъеме в зоне смерти (на высоте более 8000 м) без использования дополнительного кислорода. Он провел всего несколько минут на вершине самой высокой горы мира, прежде чем надеть лыжи и начать свой исторический спуск, мчась навстречу заходящему солнцу", – говорится в сообщении.

Также его команда сообщила, что подъем на Эверест (8849 метров) занял у Анджея больше времени, чем планировалось, из-за сильного снегопада.

Дополнение

Польские альпинисты прославились в 1980-х благодаря "Ледяным воинам" - Ежи Кукучке и Ванде Руткевич, которые совершали смелые зимние восхождения и прокладывали новые маршруты. 37-летний Анджей Баргель продолжил эту традицию: в 2018 году он первым спустился на лыжах со второй по высоте горы мира, К2.

На видео, опубликованном на Facebook, показано, как он скользит по толстому слою снега на фоне гималайских вершин. Из-за наступления темноты и невозможности безопасно ориентироваться, Баргель остановился в лагере 2 на высоте около 6400 метров и продолжил спуск только на рассвете.

"Небо - это предел? Не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с горы Эверест!", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

