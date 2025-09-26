Польський альпініст здійснив перший у світі лижний спуск з Евересту без кисневого балона
Київ • УНН
Польський альпініст Анджей Баргель став першою людиною, яка спустилася на лижах з вершини Евересту без додаткового кисню. Він провів 16 годин у "зоні смерті" та після короткої зупинки на вершині вирушив у історичний спуск.
Польський альпініст Анджей Баргель став першою людиною, яка спустилася на лижах з вершини Евересту без додаткового кисню. 37-річний спортсмен провів 16 годин у "зоні смерті" та після короткої зупинки на вершині вирушив у історичний спуск, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
"Поляк Анджей Баргель став першою людиною, яка спустилася на лижах з гори Еверест без кисневого балона", - повідомила його команда у четвер.
"Поляк провів 16 годин у виснажливому підйомі в зоні смерті (на висоті понад 8000 м) без використання додаткового кисню. Він провів лише кілька хвилин на вершині найвищої гори світу, перш ніж одягнути лижі та розпочати свій історичний спуск, мчачи назустріч сонцю, що заходить", – йдеться у повідомленні.
Також його команда повідомила, що підйом на Еверест (8849 метрів) зайняв у Анджея більше часу, ніж планувалося, через сильний снігопад.
Доповнення
Польські альпіністи прославилися в 1980-х завдяки "Крижаним воїнам" - Єжи Кукучці та Ванді Руткевич, які робили сміливі зимові сходження і прокладали нові маршрути. 37-річний Анджей Баргель продовжив цю традицію: у 2018 році він першим спустився на лижах з другої за висотою гори світу, К2.
На відео, опублікованому на Facebook, показано, як він ковзає товстим шаром снігу на тлі гімалайських вершин. Через настання темряви і неможливість безпечно орієнтуватися, Баргель зупинився в таборі 2 на висоті близько 6400 метрів і продовжив спуск лише на світанку.
"Небо - це межа? Не для поляків! Анджей Баргель щойно спустився на лижах з гори Еверест!", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.
Непал скасовує плату за сходження на майже сотню вершин, щоб залучити альпіністів11.08.25, 15:53 • 2856 переглядiв