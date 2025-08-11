$41.390.07
Непал скасовує плату за сходження на майже сотню вершин, щоб залучити альпіністів

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Непал скасовує плату за дозволи на сходження на 97 вершин у північно-західних Гімалаях на два роки. Це рішення має на меті залучити туристів до маловідомих гір та стимулювати розвиток бідних прикордонних регіонів.

Непал скасовує плату за сходження на майже сотню вершин, щоб залучити альпіністів

Впродовж наступних двох років альпіністи зможуть безкоштовно підкорювати 97 гір у північно-західних Гімалаях Непалу. Влада країни скасовує плату за дозволи, щоб привернути туристів до маловідомих вершин і стимулювати розвиток бідних прикордонних з Китаєм регіонів, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Непал скасує плату за сходження на майже 100 вершин у віддалених північно-західних Гімалаях протягом наступних двох років, щоб спробувати залучити більше альпіністів до менш розвиненого регіону, що межує з Китаєм 

- повідомив у понеділок чиновник країни, передає видання.

Представник Департаменту туризму Гімал Гаутам заявив, що рішення про скасування плати за дозволи на 97 вершинах, висотою від 5870 метрів до 7132 метрів у провінціях Карналі та Далекий Захід Непалу, було спрямоване на сприяння альпінізму на невеликих горах у віддалених районах.

Ідея полягає в тому, щоб заохотити альпіністів відвідувати недосліджені, але мальовничі райони та гірські вершини

 - сказав Гаутам.

Доповнення

Непал має у своєму розпорядженні 491 гірську вершину, але альпіністи зазвичай зосереджуються лише на близько 25 з них, переважно розташованих у північно-східній та центральній частинах країни. Серед найпопулярніших - найвища точка світу Еверест, який щороку приваблює сотні туристів.

З вересня вартість дозволів на сходження має зрости: для менш високих гір плата підніметься з 250 до 350 доларів, а для підйому на Еверест - з 11 000 до 15 000 доларів.

Втім за словами Гімала Гаутама, скасування плати за дозволи на деякі вершини має на меті стимулювати розвиток туризму і покращити економічне становище мешканців найменш розвинених районів Непалу.

Альпінізм і трекінг залишаються одними з головних приваб для туристів і важливим джерелом доходів та робочих місць у країні, яка нині переживає фінансові труднощі.

Повінь у Непалі забрала життя вже 9 людей, понад 20 зникли безвісти10.07.25, 10:12 • 1772 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Reuters
Еверест
Непал