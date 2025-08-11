$41.390.07
12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Непал отменяет плату за восхождение на почти сотню вершин, чтобы привлечь альпинистов

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Непал отменяет плату за разрешения на восхождение на 97 вершин в северо-западных Гималаях на два года. Это решение призвано привлечь туристов к малоизвестным горам и стимулировать развитие бедных приграничных регионов.

Непал отменяет плату за восхождение на почти сотню вершин, чтобы привлечь альпинистов

В течение следующих двух лет альпинисты смогут бесплатно покорять 97 гор в северо-западных Гималаях Непала. Власти страны отменяют плату за разрешения, чтобы привлечь туристов к малоизвестным вершинам и стимулировать развитие бедных приграничных с Китаем регионов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Непал отменит плату за восхождение на почти 100 вершин в отдаленных северо-западных Гималаях в течение следующих двух лет, чтобы попытаться привлечь больше альпинистов в менее развитый регион, граничащий с Китаем 

- сообщил в понедельник чиновник страны, передает издание.

Представитель Департамента туризма Гимал Гаутам заявил, что решение об отмене платы за разрешения на 97 вершинах, высотой от 5870 метров до 7132 метров в провинциях Карнали и Дальний Запад Непала, было направлено на содействие альпинизму на небольших горах в отдаленных районах.

Идея состоит в том, чтобы поощрить альпинистов посещать неисследованные, но живописные районы и горные вершины

 - сказал Гаутам.

Дополнение

Непал располагает 491 горной вершиной, но альпинисты обычно сосредотачиваются только на около 25 из них, преимущественно расположенных в северо-восточной и центральной частях страны. Среди самых популярных - высочайшая точка мира Эверест, который ежегодно привлекает сотни туристов.

С сентября стоимость разрешений на восхождение должна вырасти: для менее высоких гор плата поднимется с 250 до 350 долларов, а для подъема на Эверест - с 11 000 до 15 000 долларов.

Впрочем, по словам Гимала Гаутама, отмена платы за разрешения на некоторые вершины имеет целью стимулировать развитие туризма и улучшить экономическое положение жителей наименее развитых районов Непала.

Альпинизм и трекинг остаются одними из главных привлекательных факторов для туристов и важным источником доходов и рабочих мест в стране, которая сейчас переживает финансовые трудности.

