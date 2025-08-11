Непал отменяет плату за восхождение на почти сотню вершин, чтобы привлечь альпинистов
Непал отменяет плату за разрешения на восхождение на 97 вершин в северо-западных Гималаях на два года. Это решение призвано привлечь туристов к малоизвестным горам и стимулировать развитие бедных приграничных регионов.
В течение следующих двух лет альпинисты смогут бесплатно покорять 97 гор в северо-западных Гималаях Непала. Власти страны отменяют плату за разрешения, чтобы привлечь туристов к малоизвестным вершинам и стимулировать развитие бедных приграничных с Китаем регионов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Непал отменит плату за восхождение на почти 100 вершин в отдаленных северо-западных Гималаях в течение следующих двух лет, чтобы попытаться привлечь больше альпинистов в менее развитый регион, граничащий с Китаем
Представитель Департамента туризма Гимал Гаутам заявил, что решение об отмене платы за разрешения на 97 вершинах, высотой от 5870 метров до 7132 метров в провинциях Карнали и Дальний Запад Непала, было направлено на содействие альпинизму на небольших горах в отдаленных районах.
Идея состоит в том, чтобы поощрить альпинистов посещать неисследованные, но живописные районы и горные вершины
Непал располагает 491 горной вершиной, но альпинисты обычно сосредотачиваются только на около 25 из них, преимущественно расположенных в северо-восточной и центральной частях страны. Среди самых популярных - высочайшая точка мира Эверест, который ежегодно привлекает сотни туристов.
С сентября стоимость разрешений на восхождение должна вырасти: для менее высоких гор плата поднимется с 250 до 350 долларов, а для подъема на Эверест - с 11 000 до 15 000 долларов.
Впрочем, по словам Гимала Гаутама, отмена платы за разрешения на некоторые вершины имеет целью стимулировать развитие туризма и улучшить экономическое положение жителей наименее развитых районов Непала.
Альпинизм и трекинг остаются одними из главных привлекательных факторов для туристов и важным источником доходов и рабочих мест в стране, которая сейчас переживает финансовые трудности.
