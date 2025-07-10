Наводнение в Непале унесло жизни 9 человек, более 20 пропали без вести

Смертоносное наводнение на реке Бхоти Коши в Непале, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек и более двух десятков пропали без вести на этой неделе, было вызвано истощением надледникового озера в Тибетском регионе Китая, сообщил в среду региональный орган по мониторингу климата, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По меньшей мере 19 человек, включая шестерых китайских рабочих контейнерного склада Inland Container Depot, который работает при поддержке Пекина, остаются пропавшими без вести в Непале после наводнений во вторник, которые также смыли "Мост Дружбы", соединяющий Непал и Китай.

Официальное китайское информационное агентство Xinhua сообщило, что на китайской стороне горного приграничного региона пропали без вести 11 человек.

Международный центр комплексного развития горных районов (ICIMOD), базирующийся в Катманду, сообщил, что спутниковые снимки показали, что наводнение возникло в результате осушения озера к северу от хребта Лангтанг-Химал в Непале.

"Это основано на предварительном анализе имеющихся спутниковых снимков", - сообщил агентству Reuters Судан Махарджан, аналитик дистанционного зондирования и эксперт по ледникам ICIMOD.

Надледниковые озера образуются на поверхности ледников. По словам экспертов, они часто возникают как небольшие талые озера, которые постепенно расширяются и иногда сливаются, образуя более крупное надледниковое озеро.

Сасвата Саньял, другой представитель ICIMOD, заявил, что подобные явления учащаются беспрецедентными темпами в горах Гиндукуша, расположенных на территории Афганистана, Бангладеш, Бутана, Китая, Индии, Мьянмы, Непала и Пакистана.

"Нам необходимо глубже изучить причины, приводящие к каскадным последствиям", - сказал Саньял.

Дополнение

Муссоны в июне-сентябре вызывают масштабные наводнения и оползни в горном Непале. По словам официальных лиц и экспертов, этот регион уязвим к таким последствиям изменения климата, как экстремальные погодные условия, нерегулярные осадки, внезапные паводки, оползни и прорывы ледниковых озер.

В этом году ранние муссонные дожди нанесли смертельный ущерб другим районам Непала: по данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, уменьшению их последствий и управлению ими, с 29 мая погибли или пропали без вести не менее 38 человек.

В результате наводнения на границе Китая и Непала: 8 погибших, более 30 человек пропали без вести