Повінь у Непалі забрала життя вже 9 людей, понад 20 зникли безвісти

Смертоносна повінь на річці Бхоті Коші в Непалі, внаслідок якої загинули щонайменше дев'ять людей і понад два десятки зникли безвісти цього тижня, була викликана виснаженням надльодовикового озера в регіоні Тибету Китаю, повідомив у середу регіональний орган з моніторингу клімату, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Щонайменше 19 людей, включаючи шістьох китайських робітників контейнерного складу Inland Container Depot, який працює за підтримки Пекіна, залишаються зниклими безвісти в Непалі після повеней у вівторок, які також змили "Міст Дружби", що з'єднує Непал і Китай.

Офіційне китайське інформаційне агентство Xinhua повідомило, що на китайській стороні гірського прикордонного регіону зникли безвісти 11 людей.

Міжнародний центр комплексного розвитку гірських районів (ICIMOD), що базується в Катманду, повідомив, що супутникові знімки показали, що повінь виникла в результаті осушення озера на північ від хребта Лангтанг-Хімал у Непалі.

"Це засновано на попередньому аналізі наявних супутникових знімків", - повідомив агентству Reuters Судан Махарджан, аналітик дистанційного зондування та експерт з льодовиків ICIMOD.

Надльодовикові озера утворюються на поверхні льодовиків. За словами експертів, вони часто виникають як невеликі талі озера, які поступово розширюються і іноді зливаються, утворюючи більше надльодовикове озеро.

Сасвата Саньял, інший представник ICIMOD, заявив, що подібні явища частішають безпрецедентними темпами в горах Гіндукуша, розташованих на території Афганістану, Бангладеш, Бутану, Китаю, Індії, М'янми, Непалу і Пакистану.

"Нам необхідно глибше вивчити причини, що призводять до каскадних наслідків", - сказав Саньял.

Доповнення

Мусони у червні-вересні спричиняють масштабні повені та зсуви у гірському Непалі. За словами офіційних осіб та експертів, цей регіон вразливий до таких наслідків зміни клімату, як екстремальні погодні умови, нерегулярні опади, раптові паводки, зсуви та прориви льодовикових озер.

Цього року ранні мусонні дощі завдали смертельних збитків іншим районам Непалу: за даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, зменшення їх наслідків та управління ними, з 29 травня загинули або зникли безвісти не менше 38 осіб.

Унаслідок повені на кордоні Китаю та Непалу: 8 загиблих, понад 30 осіб зникли безвісти