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Унаслідок повені на кордоні Китаю та Непалу: 8 загиблих, понад 30 осіб зникли безвісти

Київ • УНН

 • 381 перегляди

Раптові повені, спричинені зливовими дощами, спустошили Гімалайську долину між Китаєм та Непалом. Загинуло 8 людей, 31 особа зникла безвісти, серед них працівники китайського депо.

Унаслідок повені на кордоні Китаю та Непалу: 8 загиблих, понад 30 осіб зникли безвісти

Раптові повені в Непалі та Китаї призвели до загибелі та зникнення безвісті десятків людей. Передає УНН із посиланням на Reuters, CCTV та Agence France-Presse.

Деталі

Гімалайську долину між Китаєм та Непалом спустошили повені, що були спричинені зливовими дощами. Наслідки природної стихії призвели до загибелі 8 людей. За даними AFP, 31 людина зникла безвісти.

Китайське державне телебачення CCTV повідомило, що стихія сталася на кордоні на світанку у вівторок. У перші половині дня було проінформовано, що 11 людей зникли безвісти з китайського боку. А з непальського боку - близько 6 людей.

Зниклі громадяни Китаю працювали на внутрішньому контейнерному депо, яке будувалося за допомогою Китаю приблизно за 80 км (50 миль) на північ від столиці Катманду, сказав Арджун Паудель, високопосадовець округу Расува.

Довідково

Низка районів КНР постраждали від сильних дощів та раптових повеней протягом останніх кількох днів. Ці події залишили після себе руйнівний слід і у Непалі. 

Департамент прогнозування погоди Непалу співпрацює з Sentinel Asia – міжнародною ініціативою, яка використовує космічні технології для підтримки ліквідації наслідків стихійних лих в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – щоб визначити причину повені.

Ми звернулися до Sentinel Asia із запитом на екстрене спостереження… для отримання супутникових даних для встановлення можливих причин повені та її наслідків

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Кількість загиблих від руйнівної повені у Техасі сягнула 104 осіб, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Південний захід Китаю потерпає від потужних повеней: з епіцентру лиха евакуювали понад 40 тисяч людей24.06.25, 21:15 • 3887 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
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