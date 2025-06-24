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Південний захід Китаю потерпає від потужних повеней: з епіцентру лиха евакуювали понад 40 тисяч людей

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Повені охопили китайську провінцію Гуйчжоу через багатоденні рясні дощі, що призвело до евакуації понад 40 тисяч людей. Шість річок вийшли з берегів, очікується посилення штормів.

Південний захід Китаю потерпає від потужних повеней: з епіцентру лиха евакуювали понад 40 тисяч людей

Китайська провінція Гуйчжоу, що на південно-західному районі поясу сезонних дощів, потерпає від потужних повеней через багатоденні рясні дощі. Понад 40 тисяч людей евакуювали у повіті Жунцзян провінції Гуйчжоу. Про це повідомляє Reuters з посианням на Центральне телебачення Китаю, передає УНН.

Деталі

Відразу шість великих річок у провінції Гуйчжоу вийшли з берегів після кількоденних дощів. Оскільки щорічний східноазійський мусон набрав обертів, побивши рекорди з опадів за останні 13 років. З району лиха вивезли тисячі людей. Іншим вразливим громадам влада запропонувала шукати порятунок на височині.

Принаймні два прибережні міста – Цунцзян і Жунцзян – кожне з населенням понад 300 000 осіб закликали готуватися до евакуації у настуні два дні, оскілбки у прогнозах сиоптиків - посилення штормів..

В інших частинах Гуйчжоу багато ділянок автомагістралей були заблоковані зсувами або постраждали від обвалів.

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У низці містечок затоплені вулиці паралізували місцевий рух, а низинні райони, включаючи підземні гаражі та підвали торгових центрів, опинилися під водою.

За прогнозами державних метеорологів, протягом наступних кількох днів очікується більше дощів, і провінції, включаючи Гуйчжоу, які постраждали від штормів, що перекриваються один за одним, повинні бути особливо пильними.

Натомість у провінціях на північ від поясу сезонних дощів, таких як Хенань, Шаньдун і Хебей, а також у столиці Пекіні, у вівторок температура сягала трохи менше 40 градусів за Цельсієм (104 за Фаренгейтом).

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Лілія Набока

Лілія Набока

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