Юго-запад Китая страдает от мощных наводнений: из эпицентра бедствия эвакуировали более 40 тысяч человек

Китайская провинция Гуйчжоу, находящаяся в юго-западном районе пояса сезонных дождей, страдает от мощных наводнений из-за многодневных обильных дождей. Более 40 тысяч человек эвакуированы в уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая, передает УНН.

Детали

Сразу шесть крупных рек в провинции Гуйчжоу вышли из берегов после нескольких дней дождей. Поскольку ежегодный восточноазиатский муссон набрал обороты, побив рекорды по осадкам за последние 13 лет. Из района бедствия вывезли тысячи людей. Другим уязвимым общинам власти предложили искать спасение на возвышенности.

По крайней мере, два прибрежных города – Цунцзян и Жунцзян – каждый с населением более 300 000 человек призвали готовиться к эвакуации в ближайшие два дня, поскольку в прогнозах синоптиков - усиление штормов.

В других частях Гуйчжоу многие участки автомагистралей были заблокированы оползнями или пострадали от обвалов.

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В ряде городков затопленные улицы парализовали местное движение, а низинные районы, включая подземные гаражи и подвалы торговых центров, оказались под водой.

По прогнозам государственных метеорологов, в течение следующих нескольких дней ожидается больше дождей, и провинции, включая Гуйчжоу, которые пострадали от штормов, перекрывающих друг друга, должны быть особенно бдительными.

В то же время в провинциях к северу от пояса сезонных дождей, таких как Хэнань, Шаньдун и Хэбэй, а также в столице Пекине, во вторник температура достигала чуть менее 40 градусов по Цельсию (104 по Фаренгейту).

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