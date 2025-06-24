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Шторм "Зирос" прокатился по востоку Германии: одна жертва, нарушено движение на железной дороге

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Шторм "Зирос" в Берлине и Бранденбурге привел к гибели одного человека и ранениям нескольких других. Движение городской железной дороги было частично парализовано, но впоследствии восстановлено с ограничениями.

Шторм "Зирос" прокатился по востоку Германии: одна жертва, нарушено движение на железной дороге

Берлином и Бранденбургом на востоке Германии в понедельник прошел шторм "Зирос" (Ziros), один человек погиб, а несколько других получили ранения, движение городской железной дороги удалось восстановить после перерыва, пишет УНН со ссылкой на rbb24.

Детали

Один человек погиб в Берлине и Бранденбурге из-за системы низкого давления Ziros, сообщила пожарная служба Берлина и Северо-Западный региональный центр управления.

Согласно сообщению, в Шпандауском лесу в Берлине дерево упало на движущийся автомобиль, в результате чего погибла находившаяся внутри женщина.

Другие люди получили травмы в Берлине, некоторые из них в критическом состоянии. Велосипедист попал под дерево на Клейаллее в Целендорфе и получил травмы, угрожающие жизни, сообщил представитель пожарной службы Берлина. В западном Шпандау дерево упало на автомобиль, также серьезно травмировав одного человека. Обоих доставили в больницу. По данным пожарной службы, человек в Тегельском лесу получил травмы, угрожающие жизни, от падающих веток и был доставлен в больницу вертолетом.

Шторм частично парализовал движение поездов в Берлине и Бранденбурге, начиная с понедельника днем. Железнодорожное сообщение было временно приостановлено из-за обрушившихся веток.

Также пострадали междугородное и региональное железнодорожное сообщение в районе Берлин-Бранденбург. Важный маршрут между Берлином и Гамбургом был временно закрыт, но снова открыт в начале вечера.

Движение S-Bahn восстановлено во вторник утром, но ограничения остаются. S-Bahn (пригородная железная дорога) сообщает, что сейчас почти на всех линиях есть задержки и отмены. Сообщается, что только Ringbahn (кольцевая линия) и линия S47 не пострадали.

Берлинская пожарная служба объявила чрезвычайное положение и в течение полутора часов насчитала более 500 операций по всему городу.

Например, подготовку к летнему фестивалю в представительстве земли Нижняя Саксония в Берлине пришлось ненадолго прервать. Несколько зонтов и других предметов упали на открытой площадке. Большое дерево упало и повредило забор на популярной площади Боксхагенер в Берлин-Фридрихсхайне.

На Дне промышленности на кампусе Euref в Шенеберге участников попросили с помощью публичного обращения оставаться в здании из соображений безопасности. Согласно обзору из аэропорта, в столичном аэропорту BER возникли задержки. Была ли причиной погода, не сообщается.

В восточном Бранденбурге шторм не нанес значительных разрушений. По данным диспетчерского центра Одерланда, было более 200 выездов пожарных из-за поваленных деревьев и веток. Никто не пострадал. Движение по железной дороге было нарушено, в частности на линии RE1 между Франкфуртом (Одер) и Берлином.

По данным федеральной полиции, пригородный поезд S-Bahn в Штраусберге врезался в ветку и остановился посреди пути. Никто не пострадал.

На сельской дороге между Штайнхефелем и Хазенфельде в районе Одер-Шпрее фургон с прицепом попал под порыв ветра и перевернулся на бок. Двое пассажиров фургона получили легкие травмы. Из-за вчерашнего предупреждения о непогоде, семейный сад и зоопарк Эберсвальде были закрыты сегодня днем в качестве меры предосторожности, сообщает город Эберсвальде.

В западном Бранденбурге также в понедельник были многочисленные вызовы пожарных из-за шторма. По данным центра управления пожарной службой Бранденбурга, только в Бранденбурге-на-Хафеле, Потсдаме-Миттельмарке и Тельтов-Флеминге пожарных вызывали более 350 раз. Из-за порывов урагана в Бранденбурге-на-Хафеле несколько деревьев и веток упали на дома и автомобили. Два автомобиля были уничтожены, а крыши и фасады двух домов повреждены. В районе Оберхафель было проведено более 140 операций, а в Потсдаме - 120. Никто не пострадал.

В южном Бранденбурге пожарные службы были очень заняты с 15:00 до 22:00, сообщил представитель центра управления Лаузиц rbb во вторник утром.

По предварительной оценке, центр управления насчитал в общей сложности 207 операций, связанных со штормом, преимущественно в районе Даме-Шпревальд. Все они касались поваленных деревьев, некоторые из которых также упали на припаркованные транспортные средства. Однако серьезных повреждений не было. Никто не пострадал.

Пришлось потушить три пожара. В двух случаях горел лес, предположительно, в результате удара молнии после падения линии электропередач.

По данным центра управления, статистика по последствиям шторма еще не окончательная. Окончательные цифры будут составлены в течение следующих нескольких дней.

Немецкая метеорологическая служба заявила, что самая высокая скорость ветра была измерена в понедельник в Свободном университете Берлина на уровне 108 километров в час. Это соответствует силе ветра 11 баллов и порывам урагана, по словам представителя. Скорость ветра более 100 километров в час также была измерена в Берлин-Темпельхофе.

Позднее вечером в понедельник шторм и ветер утихли. В понедельник температура уже упала значительно ниже 30 градусов Цельсия после очень жаркого воскресенья, а во вторник метеорологи ожидают температуру от 20 до 24 градусов Цельсия.

Дополнение

Сильные штормы сравнительно редки в Берлине, в отличие, например, от северной Германии. В октябре 2017 года в Берлине во время шторма "Ксавье" женщина погибла после того, как ее ударило падающее дерево.

В июле 2002 года из-за разрушительного шторма "Анита" объявляли чрезвычайное положение в Берлине. Восемь человек тогда погибли в столице и Бранденбурге, а около 40 получили ранения, когда по городу пронесся ураганный ветер скоростью до 152 километров в час. Среди жертв были двое подростков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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