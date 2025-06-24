Шторм "Зірос" прокотився сходом Німеччини: одна жертва, порушено рух на залізниці

Берліном та Бранденбургом на сході Німеччини у понеділок пройшов шторм "Зірос" (Ziros), одна людина загинула, а кілька інших отримали поранення, рух міської залізниці вдалося відновити після перерви, пише УНН з посиланням на rbb24.

Деталі

Одна людина загинула в Берліні та Бранденбурзі через систему низького тиску Ziros, повідомила пожежна служба Берліна та Північно-Західний регіональний центр управління.

Згідно з повідомленням, у Шпандауському лісі в Берліні дерево впало на автомобіль, що рухався, внаслідок чого загинула жінка, що перебувала всередині.

Інші люди отримали травми в Берліні, деякі з них у критичному стані. Велосипедист потрапив під дерево на Клейаллее в Целендорфі та отримав травми, що загрожують життю, повідомив речник пожежної служби Берліна. У західному Шпандау дерево впало на автомобіль, також серйозно травмувавши одну людину. Обох доставили до лікарні. За даними пожежної служби, людина в Тегельському лісі отримала травми, що загрожують життю, від падаючих гілок і була доставлена ​​до лікарні гелікоптером.

Шторм частково паралізував рух поїздів у Берліні та Бранденбурзі, починаючи з понеділка вдень. Залізничне сполучення було тимчасово призупинено через обвалені гілки.

Також постраждали міжміське та регіональне залізничні сполучення у районі Берлін-Бранденбург. Важливий маршрут між Берліном та Гамбургом був тимчасово закритий, але знову відкритий на початку вечора.

Рух S-Bahn відновлено у вівторок вранці, але обмеження залишаються. S-Bahn (приміська залізниця) повідомляє, що наразі майже на всіх лініях є затримки та скасування. Повідомляється, що лише Ringbahn (кільцева лінія) та лінія S47 не постраждали.

Берлінська пожежна служба оголосила надзвичайний стан і протягом півтори години нарахувала понад 500 операцій по всьому місту.

Наприклад, підготовку до літнього фестивалю у представництві землі Нижня Саксонія в Берліні довелося ненадовго перервати. Кілька парасольок та інших предметів упали на відкритому майданчику. Велике дерево впало та пошкодило паркан на популярній площі Боксхагенер у Берлін-Фрідріхсхайн.

На Дні промисловості на кампусі Euref у Шенеберзі учасників попросили за допомогою публічного звернення залишатися в будівлі з міркувань безпеки. Згідно з оглядом з аеропорту, у столичному аеропорту BER виникли затримки. Чи була причиною погода, не повідомляється.

У східному Бранденбурзі шторм не завдав значних руйнувань. За даними диспетчерського центру Одерланда, було понад 200 виїздів пожежників через повалені дерева та гілки. Ніхто не постраждав. Рух залізницею був порушений, зокрема на лінії RE1 між Франкфуртом (Одер) та Берліном.

За даними федеральної поліції, приміський поїзд S-Bahn у Штраусберзі врізався в гілку та зупинився посеред колії. Ніхто не постраждав.

На сільській дорозі між Штайнхефелем та Хазенфельде в районі Одер-Шпрее фургон з причепом потрапив під порив вітру та перекинувся на бік. Двоє пасажирів фургона отримали легкі травми. Через вчорашнє попередження про негоду, сімейний сад та зоопарк Еберсвальде були закриті сьогодні вдень як запобіжний захід, повідомляє місто Еберсвальде.

У західному Бранденбурзі також у понеділок були численні виклики пожежників через шторм. За даними центру управління пожежною службою Бранденбурга, лише в Бранденбурзі-на-Гафелі, Потсдамі-Міттельмарку та Тельтов-Флемінгу пожежників викликали понад 350 разів. Через пориви урагану в Бранденбурзі-на-Гафелі кілька дерев та гілок впали на будинки та автомобілі. Два автомобілі були знищені, а дахи та фасади двох будинків пошкоджені. У районі Обергафель було проведено понад 140 операцій, а в Потсдамі – 120. Ніхто не постраждав.

У південному Бранденбурзі пожежні служби були дуже зайняті з 15:00 до 22:00, повідомив речник центру управління Лаузіц rbb у вівторок вранці.

За попередньою оцінкою, центр управління нарахував загалом 207 операцій, пов'язаних зі штормом, переважно в районі Даме-Шпревальд. Усі вони стосувалися повалених дерев, деякі з яких також впали на припарковані транспортні засоби. Однак серйозних пошкоджень не було. Ніхто не постраждав.

Довелося загасити три пожежі. У двох випадках горів ліс, імовірно, внаслідок удару блискавки після падіння лінії електропередач.

За даними центру управління, статистика щодо наслідків шторму ще не остаточна. Остаточні цифри будуть складені протягом наступних кількох днів.

Німецька метеорологічна служба заявила, що найвища швидкість вітру була виміряна в понеділок у Вільному університеті Берліна на рівні 108 кілометрів на годину. Це відповідає силі вітру 11 балів та поривам урагану, за словами речника. Швидкість вітру понад 100 кілометрів на годину також була виміряна в Берлін-Темпельгофі.

Пізніше ввечері в понеділок шторм і вітер вщухли. У понеділок температура вже впала значно нижче 30 градусів Цельсія після дуже спекотної неділі, а у вівторок метеорологи очікують температуру від 20 до 24 градусів Цельсія.

Доповнення

Сильні шторми порівняно рідкісні в Берліні, на відміну, наприклад, від північної Німеччини. У жовтні 2017 року в Берліні під час шторму "Ксав'єр" жінка загинула після того, як її вдарило падаюче дерево.

У липні 2002 року через руйнівний шторм "Аніта" оголошували надзвичайний стан у Берліні. Вісім людей тоді загинули у столиці та Бранденбурзі, а близько 40 отримали поранення, коли містом пронісся ураганний вітер швидкістю до 152 кілометрів на годину. Серед жертв були двоє підлітків.