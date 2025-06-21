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Европу накрыла первая летняя волна жары: местами на выходных ожидают под 40°C

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Европу накрыла первая летняя волна жары, вызвав температуры до 40°C в некоторых регионах и чрезвычайные меры. В Великобритании зафиксировано около 570 смертей за четыре дня, Нидерланды отменяют мероприятия, а Германия готовится к ливням, которые понизят температуру.

Европу накрыла первая летняя волна жары: местами на выходных ожидают под 40°C

Европа страдает от первой летней волны жары, предупреждение о которой на выходных выпускалось по европейским странам, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным BBC, из-за волны жары в Лондоне в Великобритании температура может подняться до 33 градусов по Цельсию.

Жаркая погода на этой неделе, пик которой приходится на день летнего солнцестояния, побудила тысячи людей проводить время у бассейнов и купальных прудов, чтобы охладиться. И предупреждения о возможном плохом самочувствии, связанном с жарой, и соблюдении безопасности во время купания в открытой воде были опубликованы.

По всей Англии и Уэльсу число смертей с четверга по воскресенье составляет около 570 человек.

К обеду температура в аэропорту Хитроу достигла 31 градуса. По прогнозам, в субботу температура достигнет 32 градусов на юго-востоке Англии, но уже достигла этого уровня в четверг в Лондоне.

Как пишет The Telegraph, школы отменяют спортивные дни из-за слишком жаркой погоды, а родители из-за этого обвиняют учителей в том, что они "размягчают детей".

Волна жары не обошла стороной и Францию. Le Monde сообщает, что с четверга Франция переживает первую за лето жару, и в нескольких частях страны температура приблизилась или превысила 35°C, что часто на 10-15°C выше среднего сезонного значения. В субботу ожидается усиление жары, местами на юге и западе достигнет 40°C.

dpa пишет, что к 37-градусной жаре на выходных готовилась и Германия.

Прогнозируется, что температура в западной Германии в субботу достигнет 33 градусов, что знаменует астрономическое начало лета. По данным национальной метеорологической службы DWD, ожидается, что ветерок обеспечит более терпимый климат вдоль прибрежных районов страны.

Ожидается, что к воскресенью на юго-западе Германии температура воздуха достигнет 37 градусов, хотя по всей стране температура, скорее всего, будет колебаться от 31 до 35 градусов.

Прогнозируется, что сильные ливни и штормы приведут к снижению температуры на западе и северо-западе в воскресенье вечером, а ночью дождь переместится на восток и юго-восток.

Температура воздуха в понедельник ожидается до 30 градусов.

Жаркие выходные совпадают с официальным началом лета в субботу - в день летнего солнцестояния.

День летнего солнцестояния: традиции, приметы и что нельзя делать в самый длинный день года20.06.25, 15:17 • 159333 просмотра

В Нидерландах организаторы празднования 750-летия Амстердама, как сообщает AP, установили дополнительные пункты выдачи воды и сократили количество билетов в ожидании высоких температур в субботу. Чиновники заявили, что они обеспокоены тем, что жара будет усилена из-за асфальтового покрытия кольцевой дороги, где будет проходить мероприятие.

В других местах Нидерландов были отменены мероприятия от марафонов до концертов. Симфонический оркестр Philzuid отменил несколько выступлений на открытом воздухе в южном городе Эйндховен из-за опасений, что высокие температуры могут повредить их инструментам.

Такие предостережения становятся все более распространенными по всей Европе, на фоне того, как глобальное потепление повышает температуру.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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