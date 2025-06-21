Європу накрила перша літня хвиля спеки: місцями на вихідних очікують під 40°C

Європа потерпає від першої літньої хвилі спеки, попередження про яку на вихідних випускали по європейських країнах, пише УНН з посиланням на AP.

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За даними BBC, через хвилю спеки в Лондоні у Великій Британії температура може піднятися до 33 градусів за Цельсієм.

Спекотна погода цього тижня, пік якої припадає на день літнього сонцестояння, спонукала тисячі людей проводити час біля басейнів і ставків для купання, щоб охолодитися. І попередження щодо можливого поганого самопочуття, пов’язаного зі спекою, і дотримання безпеки під час купання у відкритій воді були опубліковані.

По всій Англії та Уельсі кількість смертей із четверга по неділю становить близько 570 осіб.

До обіду температура в аеропорту Хітроу досягла 31 градуса. За прогнозами, у суботу температура досягне 32 градусів на південному сході Англії, але вже досягла цього рівня в четвер у Лондоні.

Як пише The Telegraph, школи скасовують спортивні дні через надто спекотну погоду, а батьки через це звинувачують вчителів у тому, що вони "розм'якшують дітей".

Хвиля спеки не оминула і Францію. Le Monde повідомляє, що з четверга Франція переживає першу за літо спеку, і у кількох частинах країни температура наблизилася або перевищила 35°C, що часто на 10-15°C вище середнього сезонного значення. У суботу очікується посилення спеки, місцями на півдні та заході досягне 40°C.

dpa пише, що до 37-гадусної спеки у вихідні готувалася і Німеччина.

Прогнозується, що температура в західній Німеччині в суботу досягне 33 градусів, що знаменує астрономічний початок літа. За даними національної метеорологічної служби DWD, очікується, що вітерець забезпечить більш стерпний клімат уздовж прибережних районів країни.

Очікується, що до неділі на південному заході Німеччини температура повітря досягне 37 градусів, хоча по всій країні температура, швидше за все, коливатиметься від 31 до 35 градусів.

Прогнозується, що сильні зливи та шторми призведуть до зниження температури на заході та північному заході в неділю ввечері, а вночі дощ переміститься на схід та південний схід.

Температура повітря в понеділок очікується до 30 градусів.

Спекотні вихідні збігаються з офіційним початком літа в суботу - у день літнього сонцестояння.

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У Нідерландах організатори святкування 750-річчя Амстердама, як повідомляє AP, встановили додаткові пункти видачі води та скоротили кількість квитків в очікуванні високих температур у суботу. Чиновники заявили, що вони стурбовані тим, що спека буде посилена через асфальтове покриття кільцевої дороги, де відбуватиметься захід.

В інших місцях Нідерландів було скасовано заходи від марафонів до концертів. Симфонічний оркестр Philzuid скасував кілька виступів на відкритому повітрі у південному місті Ейндховен через побоювання, що високі температури можуть зашкодити їхнім інструментам.

Такі застереження стають все більш поширеними по всій Європі, на тлі того, як глобальне потепління підвищує температуру.