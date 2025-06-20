День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року

Завтра, 21 червня, настає День літнього сонцестояння, час, коли денне світло перебуває у своєму найбільшому піднесенні, а нічна темрява майже повністю відступає. Цей день має сакральне значення для багатьох релігій, відіграє важливу роль у найрізноманітніших культурах, а також безпосередньо впливає на повсякденне життя людей. Усе, що варто знати про літнє сонцестояння 2025 розповідає УНН.

Що таке літнє сонцестояння

День літнього сонцестояння - це особлива подія, коли на Землі спостерігається найкоротша ніч у році. Після цієї дати ніч почне повільно, але впевнено збільшуватися, натомість день буде скорочуватися.

Літнє сонцестояння знаменує момент, коли нахил осі Землі найбільше нахилений до сонця. Це призводить до найдовшого дня в році в Північній півкулі та найкоротшого дня в Південній півкулі.

Астрономічно літнє сонцестояння настане о 05:41 за київським часом. Сонце зайде о 21:13.

Цікаві факти про день літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння відзначається багатьма народами світу і має різні традиції. У деяких країнах літнє сонцестояння має інші назви і не збігається за датою з астрономічною подією.

Згідно з інформацією History Timelines літнє сонцестояння святкується різними культурами протягом тисячоліть. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни, греки та римляни, проводили фестивалі та ритуали на честь найдовшого дня року. Ці святкування часто включали багаття, бенкети, танці та інші форми веселощів.

Одним з найвідоміших місць, пов'язаних з літнім сонцестоянням, є Стоунхендж в Англії. Цей доісторичний пам'ятник розташований таким чином, що під час літнього сонцестояння сонце світить крізь камені, і тисячі людей щороку збираються на цьому місці, щоб побачити схід сонця в найдовший день року. Точне призначення Стоунхенджа та його зв'язок із сонцестояннями залишаються загадкою.

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В наші дні літнє сонцестояння досі святкується по-різному по всьому світу. У деяких країнах проводяться музичні фестивалі, паради та інші культурні заходи з цієї нагоди. Багато людей також користуються довгим світловим днем, щоб займатися активним відпочинком, таким як пікніки, піші прогулянки та садівництво.Сонцестояння має важливе значення для сільського господарства, судноплавства та інших аспектів людського життя.

Українські традиції до дня літнього сонцестояння

В українців літньому сонцестоянню присвячене свято Івана Купала яке було дуже популярним на наших землях до приходу на них християнства. Після хрещення Київської Русі день літнього сонцестояння приурочили до Різдва Іоанна Хрестителя 24 червня. При цьому давні дохристиянські традиції збереглися до наших днів.

До поширення християнства рівнодення і сонцестояння були головними святами для наших предків, оскільки безпосередньо впливали на повсякденне життя. Найдовший день року знаменував початок посівних робіт.

У давнину українці тісно пов'язували цей день із магічними силами природи. Тоді було прийнято проводити на природі. Люди водили хороводи, співали пісні та розпалювали багаття. В особливий спосіб у цей день вшановували сонце, яке вважали джерело світла та життя, перемогу над темрявою.

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В день літнього сонцестояння зазвичай збирали трави, оскільки вірили, що саме в цей вони набувають особливої цілющої сили, яку їм надають боги. Наші предки були, що водойми в цей день також володіють цілющою силою. Навіть полум’я мало цілющі властивості – у день Івана Купала матері спалювали на багатті сорочки своїх дітей, які хворіли. Вважалося, що разом з сорочкою вогонь спалює і хворобу.

На день літнього сонцестояння було прийнято прокидатися до світанку та вмиватися росою, щоб зберегти молодість та красу. Особливо цілющих можливостей надавали будь-якій воді, яку набрали вранці. В цей день загадували бажання, яке мало неодмінно здійснитися.

В цей день люди одягали на себе світлий одяг, який, за їхніми повір’ями, притягував щастя, а також плели вінки.

Погодні прикмети на день літнього сонцестояння

Протягом багатьох століть день літнього сонцестояння обріс багаточисельними прикметами. Зокрема це стосується погоди:

сонце, яке ховалося за хмарами означало наближення негоди;

багато зірок уночі були до врожаю грибів та ягід;

тиха і безвітряна погода свідчила про спекотне продовження літа;

сильна спека у цей день також свідчила про сильну спеку на все літо;

багато роси вранці попереджали про посуху;

гучне стрекотіння коників віщувало грозу.

Що не можна робити на день літнього сонцестояння

У день літнього сонцестояння не можна сваритися та тримати образу на серці, оскільки цей негатив може тривати цілий рік. Окрім того, треба завершити усі недороблені справи, інакше вони затягнуться надовго, а може і взагалі не принесуть жодного результату.

Не можна вдягати брудний, неохайний або зіпсований одяг, оскільки вважалося, що він відлякує світлих духів.

Також у цей день не можна шкодити природі, знищувати рослини чи завдавати болю тваринам. Всі ці дії можуть з часом несподівано відгукнутися людині.

І що вкрай важливо, у цей день треба пробачити самому собі минулі помилки та відпустити невдачі. День літнього сонцестояння не призначений для жалю за старим, а для того, щоб відпустити його. Цей світлий день сприятливий для того, щоб намітити нові цілі, написати новий сценарій свого життя і слідувати йому цілий рік аж до нового літнього сонцестояння, щоб знову підвести підсумки і вирушити до нових звершень.

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