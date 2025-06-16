День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Київ • УНН
21 червня – День літнього сонцестояння, час сили та можливостей. Астролог радить звертатися до предків, писати листи мрій та думати про дім, щоб залучити удачу.
Цієї суботи, 21 червня, настане День літнього сонцестояння - коли Сонце досягає найвищої точки в небі, і день стає найдовшим, а ніч — найкоротшою. Професійна астрологиня Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН дала важливі поради, що варто робити в цей день.
За словами Базиленко, День літнього сонцестояння - це не просто астрономічне явище — це сакральна межа сезону, яка відкриває новий період сили.
У народній традиції вважалося, що природа в цей день говорить з людиною напряму: можна просити вдачі, кохання, здоров’я, миру. Бажання, загадане в цей день, набирає особливої ваги. А світло, яке огортає землю, очищає душу
Що робить цей день особливо магічним
1. З’єднання Меркурія з Білим Місяцем у Раку
Це тонкий, ніжний аспект, який відкриває вікно до духовного захисту й родової пам’яті. Білий Місяць — це символ добра, ангельської підтримки, а Меркурій — слово, розуміння, комунікація.
В цей день добре:
– говорити вдячність,
– звертатися до предків,
– писати листи мрій і намірів.
Усе сказане або написане з любов’ю буде почуте.
2. Сонце переходить у знак Рака й починає зближуватись із Юпітером
Це ніби сонячне благословення на дім, родину, душевне життя. Рак відповідає за коріння, серце, інтуїцію — а Юпітер підсилює й розширює ці теми.
Добре:
– думати про те, що для вас справжній "дім",
– робити маленькі родинні обряди,
– починати щось нове в особистому житті.
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