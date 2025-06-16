Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня

На цьому тижні нас чекає чудова подія - День літнього сонцестояння. Крім того, Марс переходить у знак Діви. Як ці події вплинуть на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Магія світла: День Літнього Сонцестояння 2025

21 червня, настане один із найпотужніших днів року — День літнього сонцестояння. Це момент, коли Сонце досягає найвищої точки в небі, і день стає найдовшим, а ніч — найкоротшою.

Це не просто астрономічне явище — це сакральна межа сезону, яка відкриває новий період сили. У народній традиції вважалося, що природа в цей день говорить з людиною напряму: можна просити вдачі, кохання, здоров’я, миру. Бажання, загадане в цей день, набирає особливої ваги. А світло, яке огортає землю, очищає душу - вказала Базиленко.

Енергія тижня: Марс і ритми сили

На цьому тижні Марс переходить у знак Діви (17 червня). Це робить наші дії більш продуманими, практичними, впорядкованими. Але через яскраві аспекти до Юпітера та Урану, енергія все ще пульсує.

Тому:

Можливі емоційні зриви, різкі рішення.

Але водночас — шанс вийти на новий рівень активності, побачити, що потрібно змінити.

Що робити:

– не поспішати,

– працювати з планом,

– уникати емоційних вибухів,

– берегти силу.

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Напруга в повітрі: Сатурн у квадраті до Юпітера

Увесь цей тиждень Сатурн з Нептуном у знаку Овна формує напружений квадрат до Юпітера, і в кінці тижня до цього приєднається й Сонце. Це створює у багатьох із нас внутрішній конфлікт:

"Що важливе, а що — ні?

На що витрачати сили?

Який напрям обрати?

Може здаватися, що все розпадається, що ніхто не дає чіткої відповіді. І це нормально.

Підказка: дозволь собі не знати, просто бути в процесі. Сатурн учить нас повазі до часу", - вказала астролог.

"Я не зобов’язан все знати зараз. Я рухаюсь у своєму ритмі, і це — теж шлях."

Емоційні ритми Місяця

до 19 червня — Місяць у Рибах: підсилена інтуїція, мрії, чутливість. Можна творити, молитися, відчувати.

19–21 червня — Місяць в Овні: активні дні, емоції на піку, бажання діяти.

З ранку 21 червня (з 04:55) — Місяць входить у Тельця: стабілізація, потреба в затишку, тілесному комфорті. Добре бути на природі, поруч із близькими, займатися тілом, красою, садом, домом.

"Підсумок:

Цей тиждень — шлях від напруги до рівноваги.

А 21 червня — день, коли небо відкриває нам двері, щоби ми могли згадати, хто ми, чого хочемо, і яке світло живе в нас.

Загадуйте бажання, моліться, дякуйте, відкривайтесь коханню.

Це день, коли Всесвіт точно вас чує", - порадила Базиленко.

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Овен

Тиждень може починатися з внутрішнього сумніву — не поспішай з відповідями. Усе потроху стає на свої місця. Дозволь собі паузу, щоб відчути, куди хочеш рухатися далі.

Підказка: Слухай не тільки розум, а й серце.

Порада: Розмовляй із близькими — саме там зараз твоя сила.

Телець

Тиждень може бути насичений побутовими або фінансовими питаннями. Але водночас з’явиться нагода щось перебудувати у своєму житті так, як давно хотілося.

Підказка: Те, що здавалося складним — починає прояснюватися.

Порада: Наведи лад у просторі навколо себе — це дасть ясність усередині.

Близнюки

Настає момент, коли варто звернути увагу не тільки на справи, а й на себе. Цей тиждень допоможе навести порядок у думках і відчути внутрішній комфорт.

Підказка: Ти не зобов’язаний робити все сам.

Порада: Проведи час із родиною або тими, хто наповнює тебе теплом.

Рак

Починається твій персональний новий рік. Усе, що ти закладеш зараз — має силу прорости найближчим часом. Приділи увагу мріям, тілу, дому, людям, які тебе люблять.

Підказка: Ти — у точці початку.

Порада: У день сонцестояння подумки або вголос промов своє бажання. Воно буде почуте.

Лев

Є бажання відсторонитися від шуму й побути на самоті — і це правильно. Зараз час не дій, а глибшого осмислення. Набирайся сил. Скоро твоє світло знову засяє на повну.

Підказка: У тиші ти почуєш себе краще.

Порада: Не намагайся догодити всім — просто побудь з собою.

Діва

Тиждень дає чіткість і внутрішній фокус. Можна зробити те, що давно відкладалося. Відчуття контролю повертається — і це додає впевненості.

Підказка: Чим простіше — тим ефективніше.

Порада: Створи для себе чіткий план і не поспішай. Все встигнеш.

Терези

Тиждень ставить питання: а де ти втратив рівновагу? Є потреба зробити вибір, прийняти рішення, або відпустити щось, що тягне назад.

Підказка: Не всім рішенням потрібна логіка — іноді достатньо тиші.

Порада: Зверни увагу на своє тіло — воно підкаже, куди тобі зараз.

Скорпіон

Це тиждень глибоких відчуттів і важливих прозрінь. Щось може "клацнути" всередині — і ти побачиш ситуацію під новим кутом.

Підказка: Те, що здається закритим — скоро відкриється.

Порада: Не зупиняйся перед невідомим. Ти вже готовий до наступного кроку.

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Стрілець

Можуть виникати сумніви у власному шляху. Це нормально — зараз усе змінюється, і ти знову формуєш свою особисту правду.

Підказка: Відповіді прийдуть через людей або подорож.

Порада: Залишайся відкритим — навіть коли не все зрозуміло.

Козоріг

Тиждень активує тему стосунків: або тебе щось більше не влаштовує, або ти хочеш глибини, якої поки не вистачає. Прийшов час чесної розмови.

Підказка: Твоя стабільність починається з внутрішньої щирості.

Порада: Подивись, хто поруч із тобою зараз — це важливо.

Водолій

Є шанс проявити себе, зробити сміливий крок, заявити про те, що ти можеш. Навіть якщо здається, що ще рано — світ вже тебе бачить.

Підказка: Не чекай ідеального моменту.

Порада: Поділись тим, що робиш — тебе зрозуміють і підтримають.

Риби

Тиждень дає емоційну глибину й потребу в теплі. Хочеться мріяти, малювати, кохати, творити. Але важливо і не втрачати зв’язок із реальністю.

Підказка: Твоя чутливість — це не слабкість, а дар.

Порада: Обирай усе, що наповнює: кольори, аромати, дотики, тишу.