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День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
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Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня

Київ • УНН

 • 11371 перегляди

Цей тиждень принесе емоційну напругу, але й шанс для змін та внутрішньої рівноваги.

Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня

На цьому тижні нас чекає чудова подія - День літнього сонцестояння. Крім того, Марс переходить у знак Діви. Як ці події вплинуть на представників усіх знаків Зодіаку -  спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.   

Магія світла: День Літнього Сонцестояння 2025

21 червня, настане один із найпотужніших днів року — День літнього сонцестояння. Це момент, коли Сонце досягає найвищої точки в небі, і день стає найдовшим, а ніч — найкоротшою.

Це не просто астрономічне явище — це сакральна межа сезону, яка відкриває новий період сили. У народній традиції вважалося, що природа в цей день говорить з людиною напряму: можна просити вдачі, кохання, здоров’я, миру. Бажання, загадане в цей день, набирає особливої ваги. А світло, яке огортає землю, очищає душу

- вказала Базиленко. 

Енергія тижня: Марс і ритми сили

На цьому тижні Марс переходить у знак Діви (17 червня). Це робить наші дії більш продуманими, практичними, впорядкованими. Але через яскраві аспекти до Юпітера та Урану, енергія все ще пульсує.

Тому:

Можливі емоційні зриви, різкі рішення.

Але водночас — шанс вийти на новий рівень активності, побачити, що потрібно змінити.

 Що робити:

– не поспішати,

– працювати з планом,

– уникати емоційних вибухів,

– берегти силу.

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Напруга в повітрі: Сатурн у квадраті до Юпітера

Увесь цей тиждень Сатурн з Нептуном у знаку Овна формує напружений квадрат до Юпітера, і в кінці тижня до цього приєднається й Сонце. Це створює у багатьох із нас внутрішній конфлікт:

"Що важливе, а що — ні?

На що витрачати сили?

Який напрям обрати?

Може здаватися, що все розпадається, що ніхто не дає чіткої відповіді. І це нормально.

Підказка: дозволь собі не знати, просто бути в процесі. Сатурн учить нас повазі до часу", - вказала астролог. 

"Я не зобов’язан все знати зараз. Я рухаюсь у своєму ритмі, і це — теж шлях."

Емоційні ритми Місяця

  • до 19 червня — Місяць у Рибах: підсилена інтуїція, мрії, чутливість. Можна творити, молитися, відчувати.
    • 19–21 червня — Місяць в Овні: активні дні, емоції на піку, бажання діяти.
      • З ранку 21 червня (з 04:55) — Місяць входить у Тельця: стабілізація, потреба в затишку, тілесному комфорті. Добре бути на природі, поруч із близькими, займатися тілом, красою, садом, домом.

        "Підсумок:

        Цей тиждень — шлях від напруги до рівноваги.

        А 21 червня — день, коли небо відкриває нам двері, щоби ми могли згадати, хто ми, чого хочемо, і яке світло живе в нас.

        Загадуйте бажання, моліться, дякуйте, відкривайтесь коханню.

        Це день, коли Всесвіт точно вас чує", - порадила Базиленко. 

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        Овен

        Тиждень може починатися з внутрішнього сумніву — не поспішай з відповідями. Усе потроху стає на свої місця. Дозволь собі паузу, щоб відчути, куди хочеш рухатися далі.

        Підказка: Слухай не тільки розум, а й серце.

        Порада: Розмовляй із близькими — саме там зараз твоя сила.

        Телець

        Тиждень може бути насичений побутовими або фінансовими питаннями. Але водночас з’явиться нагода щось перебудувати у своєму житті так, як давно хотілося.

        Підказка: Те, що здавалося складним — починає прояснюватися.

        Порада: Наведи лад у просторі навколо себе — це дасть ясність усередині.

        Близнюки

        Настає момент, коли варто звернути увагу не тільки на справи, а й на себе. Цей тиждень допоможе навести порядок у думках і відчути внутрішній комфорт.

        Підказка: Ти не зобов’язаний робити все сам.

        Порада: Проведи час із родиною або тими, хто наповнює тебе теплом.

         Рак

        Починається твій персональний новий рік. Усе, що ти закладеш зараз — має силу прорости найближчим часом. Приділи увагу мріям, тілу, дому, людям, які тебе люблять.

        Підказка: Ти — у точці початку.

        Порада: У день сонцестояння подумки або вголос промов своє бажання. Воно буде почуте.

        Лев

        Є бажання відсторонитися від шуму й побути на самоті — і це правильно. Зараз час не дій, а глибшого осмислення. Набирайся сил. Скоро твоє світло знову засяє на повну.

        Підказка: У тиші ти почуєш себе краще.

        Порада: Не намагайся догодити всім — просто побудь з собою.

        Діва

        Тиждень дає чіткість і внутрішній фокус. Можна зробити те, що давно відкладалося. Відчуття контролю повертається — і це додає впевненості.

        Підказка: Чим простіше — тим ефективніше.

        Порада: Створи для себе чіткий план і не поспішай. Все встигнеш.

        Терези

        Тиждень ставить питання: а де ти втратив рівновагу? Є потреба зробити вибір, прийняти рішення, або відпустити щось, що тягне назад.

        Підказка: Не всім рішенням потрібна логіка — іноді достатньо тиші.

        Порада: Зверни увагу на своє тіло — воно підкаже, куди тобі зараз.

        Скорпіон

        Це тиждень глибоких відчуттів і важливих прозрінь. Щось може "клацнути" всередині — і ти побачиш ситуацію під новим кутом.

        Підказка: Те, що здається закритим — скоро відкриється.

        Порада: Не зупиняйся перед невідомим. Ти вже готовий до наступного кроку.

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        Стрілець

        Можуть виникати сумніви у власному шляху. Це нормально — зараз усе змінюється, і ти знову формуєш свою особисту правду.

        Підказка: Відповіді прийдуть через людей або подорож.

        Порада: Залишайся відкритим — навіть коли не все зрозуміло.

        Козоріг

        Тиждень активує тему стосунків: або тебе щось більше не влаштовує, або ти хочеш глибини, якої поки не вистачає. Прийшов час чесної розмови.

        Підказка: Твоя стабільність починається з внутрішньої щирості.

        Порада: Подивись, хто поруч із тобою зараз — це важливо.

        Водолій

        Є шанс проявити себе, зробити сміливий крок, заявити про те, що ти можеш. Навіть якщо здається, що ще рано — світ вже тебе бачить.

        Підказка: Не чекай ідеального моменту.

        Порада: Поділись тим, що робиш — тебе зрозуміють і підтримають. 

        Риби

        Тиждень дає емоційну глибину й потребу в теплі. Хочеться мріяти, малювати, кохати, творити. Але важливо і не втрачати зв’язок із реальністю.

        Підказка: Твоя чутливість — це не слабкість, а дар.

        Порада: Обирай усе, що наповнює: кольори, аромати, дотики, тишу.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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