28 серпня антициклон Mareike визначатиме погоду в Україні, приносячи суху та сонячну погоду з поступовим підвищенням температури. Справжня спека до +34 градусів очікується з п'ятниці та триватиме до кінця літа.
26 серпня в Україні очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами у деяких областях. Температура повітря коливатиметься від 15° до 26° тепла.
Тиждень 25-31 серпня 2025 року обіцяє бути продуктивним завдяки зростаючому Місяцю та відсутності ретроградності планет. Проте,
перша половина тижня вимагатиме обережності у любовних та фінансових питаннях через опозицію Венери з Плутоном.
Астрологічний прогноз на рік для України вказує на продовження військової напруги та можливі зміни кордонів. Очікується підтримка
партнерів та зміни у керівництві країни.
Діви (23 серпня - 22 вересня) — аналітичні, вимогливі та віддані особистості, що прагнуть досконалості. Вони є надійною опорою,
цінують правду та порядок, а їхня чутливість прихована за зовнішньою стриманістю.
Цей тиждень принесе новолуння 23 серпня, відкриваючи новий цикл, але з відчуттям нестабільності. Біла Луна у Леві до березня 2026
року акцентує важливість щирості та творчості.
Цей тиждень принесе емоційну напругу, але й шанс для змін та внутрішньої рівноваги.