$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 10248 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 17360 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 18702 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 18704 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 39572 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24736 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 57212 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41379 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38627 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51281 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
85%
753мм
Популярнi новини
Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23 вересня, 18:03 • 5194 перегляди
Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти23 вересня, 18:21 • 5360 перегляди
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом23 вересня, 18:37 • 4782 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови23 вересня, 18:48 • 16589 перегляди
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo20:05 • 3586 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 39575 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 32044 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 46782 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 48173 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 57212 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Швейцарія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 17418 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 78672 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 39961 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 55031 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 106727 перегляди
Актуальне
Fox News
SpaceX Starship
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор
Теги
Інше

Гороскоп

Новини по темi
До України йде серпнева спека, метеорологиня вказала, де очікувати до +34Photo

28 серпня антициклон Mareike визначатиме погоду в Україні, приносячи суху та сонячну погоду з поступовим підвищенням температури. Справжня спека до +34 градусів очікується з п'ятниці та триватиме до кінця літа.

Погода та довкілля • 27 серпня, 08:49 • 4518 перегляди
Найпрохолодніший день тижня: якою буде погода в Україні 26 серпняPhoto

26 серпня в Україні очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами у деяких областях. Температура повітря коливатиметься від 15° до 26° тепла.

Погода та довкілля • 26 серпня, 04:06 • 4638 перегляди
Ексклюзив
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Тиждень 25-31 серпня 2025 року обіцяє бути продуктивним завдяки зростаючому Місяцю та відсутності ретроградності планет. Проте, перша половина тижня вимагатиме обережності у любовних та фінансових питаннях через опозицію Венери з Плутоном.

Суспільство • 25 серпня, 06:07 • 234882 перегляди
Ексклюзив
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду

Астрологічний прогноз на рік для України вказує на продовження військової напруги та можливі зміни кордонів. Очікується підтримка партнерів та зміни у керівництві країни.

Суспільство • 23 серпня, 07:20 • 133927 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto

Діви (23 серпня - 22 вересня) — аналітичні, вимогливі та віддані особистості, що прагнуть досконалості. Вони є надійною опорою, цінують правду та порядок, а їхня чутливість прихована за зовнішньою стриманістю.

Суспільство • 23 серпня, 06:00 • 89472 перегляди
Ексклюзив
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня

Цей тиждень принесе новолуння 23 серпня, відкриваючи новий цикл, але з відчуттям нестабільності. Біла Луна у Леві до березня 2026 року акцентує важливість щирості та творчості.

Суспільство • 17 серпня, 07:17 • 156313 перегляди
Ексклюзив
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня

Цей тиждень принесе емоційну напругу, але й шанс для змін та внутрішньої рівноваги.

Суспільство • 16 червня, 06:27 • 60784 перегляди