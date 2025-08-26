Найпрохолодніший день тижня: якою буде погода в Україні 26 серпня
Київ • УНН
26 серпня в Україні очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами у деяких областях. Температура повітря коливатиметься від 15° до 26° тепла.
Сьогодні, 26 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – короткочасний дощ. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
У вівторок, 26 серпня синоптики прогнозують у північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів.
Температура повітря у західних та північних областях вдень 15-20°; на решті території очікується 21-26°.
Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві протягом дня стовпчики термометрів покажуть осінні +14°...+17°. Очікується хмарна погода з проясненнями, вдень пройде дощ.
Нагадаємо
Тиждень 25-31 серпня 2025 року обіцяє бути продуктивним завдяки зростаючому Місяцю та відсутності ретроградності планет. Проте, перша половина тижня вимагатиме обережності у любовних та фінансових питаннях через опозицію Венери з Плутоном.
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26.08.25, 05:18 • 1288 переглядiв