Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 13244 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 92439 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 63235 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 62944 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 186000 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 179723 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 69411 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67039 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66780 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51853 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Найпрохолодніший день тижня: якою буде погода в Україні 26 серпня

Київ • УНН

 • 64 перегляди

26 серпня в Україні очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами у деяких областях. Температура повітря коливатиметься від 15° до 26° тепла.

Найпрохолодніший день тижня: якою буде погода в Україні 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – короткочасний дощ. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

У вівторок, 26 серпня синоптики прогнозують у північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів.

Температура повітря у західних та північних областях вдень 15-20°; на решті території очікується 21-26°.  

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві протягом дня стовпчики термометрів покажуть осінні +14°...+17°. Очікується хмарна погода з проясненнями, вдень пройде дощ.

Нагадаємо

Тиждень 25-31 серпня 2025 року обіцяє бути продуктивним завдяки зростаючому Місяцю та відсутності ретроградності планет. Проте, перша половина тижня вимагатиме обережності у любовних та фінансових питаннях через опозицію Венери з Плутоном.

День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26.08.25, 05:18 • 1288 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Місяць
Гороскоп
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Україна
Київ