Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Цей тиждень обіцяє бути дуже сильним і продуктивним. Ми знаходимося у фазі зростаючого Місяця, а це завжди найкращий час для нових починань, активних дій і реалізації планів. Що на нас чекає в період із 25 по 31 серпня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Як вказала Базиленко, цього тижня немає ретроградності основних планет, що створює максимально сприятливі умови для роботи, творчості та розвитку.

Варто пам’ятати: ми на порозі періода затемнень. Вже 7 вересня на нас чекає перше місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. А 21 вересня відбудеться сонячне затемнення. Тож вересень стане одним із найважливіших місяців року - заявила астролог.

Сонце в Діві

Сонце увійшло в знак Діви, який символізує порядок, аналіз, матеріальну практичність. Енергії стають спокійнішими, врівноваженішими. Це хороший час, аби навести лад у справах і розставити пріоритети.

Велика гармонія на небі

На небі формується конфігурація "трапеція" за участі Венери, Сатурна, Нептуна, Урана, Плутона та Білої Луни. Це рідкісний знак гармонійності та підтримки. Він дає сили як для творчих починань, так і для впорядкування фінансів, організації побутових справ, пошуку нових рішень.

У цей час можна знайти баланс між матеріальним і духовним, практичним і інтуїтивним.

Венера в центрі уваги

На початку тижня Венера переходить із Рака у Лева.

• У Раку вона допомагала нам зосередитися на сім’ї, домі, гармонізації стосунків.

• У Леві Венера стає яскравою, харизматичною, творчою, часом навіть надмірно демонстративною.

• Вона з’єднується з Білою Луною → це може дати зустріч сильного кохання, нових романтичних почуттів.

• Але водночас Венера формує опозицію з Плутоном → це означає перші дні тижня (25–27 серпня) можуть бути неспокійними у сфері почуттів. Виникатимуть ревнощі, коливання, претензії навіть у давніх стосунках.

• Можливо це може позначитися негативно на природних явища, таких, наприклад, як землетруси.

У фінансовій сфері в цей час можливі як прибутки, так і втрати. Це небезпечний період для ризикованих інвестицій чи азартних ігор із грошима.

Луна і настрої тижня

• 26 серпня (вівторок) — Луна у Терезах у напруженому аспекті, можливе відчуття дисгармонії, нестійкості.

• 27–28 серпня — Луна переходить у Скорпіона й формує важкі конфігурації. Це може викликати тривогу, безсоння, гострі емоційні стани. Важливо уникати зайвих реакцій і зберігати спокій.

• Вихідні (30–31 серпня) — Луна в Стрільці подарує енергетичний підйом, оптимізм, бажання діяти й навіть можливість невеликих подорожей або відпочинку.

Висновок

Тиждень 25–31 серпня — дуже сильний і потужний період, коли можна сміливо братися за нові справи, реалізовувати проєкти та проявляти себе по максимуму.

Ми стоїмо на порозі затемнень, і вже наступного тижня починається серйозна підготовка до цього важливого часу.

Водночас перша половина тижня вимагає обережності у любовних і фінансових питаннях: тут можливі "гойдалки" та ризики.

Але в цілому цей тиждень дарує багато сил, енергії й шансів для важливих кроків уперед.

Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку 25–31 серпня

Овен

Цей тиждень змусить вас більше думати про роботу й здоров’я. Можна налагодити режим, зайнятися спортом чи плануванням справ.

Порада: приділіть увагу своєму тілу та дисципліні — це дасть сили для нових кроків.

Телець

У центрі уваги — кохання, творчість, діти. Але цього тижня тут можливі пристрасті, ревнощі, перепади настрою.

Порада: не робіть поспішних кроків у коханні — зараз краще берегти гармонію, ніж провокувати конфлікти.

Близнюки

Основна тема тижня — дім і сім’я. Можна зайнятися побутом, ремонтом або провести більше часу з рідними.

Порада: створіть порядок у домі — це допоможе відчути внутрішній баланс.

Рак

Буде багато спілкування, новин і руху. Це хороший час для поїздок, зустрічей і навчання.

Порада: будьте відкритими для інформації та ідей — вони можуть стати корисними.

Лев

Тиждень акцентує увагу на фінансах. Можливі нові джерела доходу, але й ризики втрат через імпульсивні рішення.

Порада: уникайте азарту з грошима — зараз виграє обережність.

Діва

Сонце у вашому знаку дає сили й натхнення. Це час для особистих починань, нових кроків і впевненості у собі.

Порада: ставте цілі й дійте сміливо — у вас зараз особливий ресурс.

Терези

Цей тиждень спонукає більше слухати себе і займатися внутрішньою роботою. Можлива потреба у спокої та усамітненні.

Порада: не перевантажуйте себе справами — дозвольте відпочинок і час для душі.

Скорпіон

У центрі уваги — друзі та оточення. Можливі несподівані зустрічі, що принесуть нові враження.

Порада: вибирайте коло спілкування уважно — саме воно впливатиме на ваш настрій.

Стрілець

Фокус цього тижня — робота й кар’єра. Можливі важливі рішення чи нові завдання.

Порада: проявіть відповідальність і використайте шанс заявити про себе.

Козеріг

Для вас актуальні навчання, подорожі та розширення світогляду. Це гарний час для нових знань чи планування поїздок.

Порада: вчіться новому й відкривайте горизонти — це принесе користь.

Водолій

Тиждень може торкнутися теми фінансів партнерів або спільних ресурсів. Можливі і розмови про борги, і нові домовленості.

Порада: будьте уважні з грошима та документами — тут потрібна обережність.

Риби

У центрі уваги — стосунки й партнерство. Любовні історії цього тижня можуть бути емоційними й навіть вибуховими.

Порада: уникайте драм у коханні — замість того шукайте чесність і щирість у діалозі.