Ексклюзив
06:07 • 648 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 2832 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 4084 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 19047 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 36677 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 37117 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 35007 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47841 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 81064 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64466 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 7112 перегляди
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 7524 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 8278 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 7388 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo00:29 • 5198 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 618 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 2722 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47806 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 81033 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 48349 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Карні
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Канада
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 46722 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 32055 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 32741 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 35505 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 41263 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Twitter
Шахед-136

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Тиждень 25-31 серпня 2025 року обіцяє бути продуктивним завдяки зростаючому Місяцю та відсутності ретроградності планет. Проте, перша половина тижня вимагатиме обережності у любовних та фінансових питаннях через опозицію Венери з Плутоном.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Цей тиждень обіцяє бути дуже сильним і продуктивним. Ми знаходимося у фазі зростаючого Місяця, а це завжди найкращий час для нових починань, активних дій і реалізації планів. Що на нас чекає в період із 25 по 31 серпня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.  

Як вказала Базиленко, цього тижня немає ретроградності основних планет, що створює максимально сприятливі умови для роботи, творчості та розвитку.

Варто пам’ятати: ми на порозі періода затемнень. Вже 7 вересня на нас чекає перше місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. А 21 вересня відбудеться сонячне затемнення. Тож вересень стане одним із найважливіших місяців року

- заявила астролог.

Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду23.08.25, 10:20 • 81043 перегляди

Сонце в Діві

Сонце увійшло в знак Діви, який символізує порядок, аналіз, матеріальну практичність. Енергії стають спокійнішими, врівноваженішими. Це хороший час, аби навести лад у справах і розставити пріоритети.

Велика гармонія на небі

На небі формується конфігурація "трапеція" за участі Венери, Сатурна, Нептуна, Урана, Плутона та Білої Луни. Це рідкісний знак гармонійності та підтримки. Він дає сили як для творчих починань, так і для впорядкування фінансів, організації побутових справ, пошуку нових рішень.

У цей час можна знайти баланс між матеріальним і духовним, практичним і інтуїтивним.

Венера в центрі уваги

На початку тижня Венера переходить із Рака у Лева.

• У Раку вона допомагала нам зосередитися на сім’ї, домі, гармонізації стосунків.

• У Леві Венера стає яскравою, харизматичною, творчою, часом навіть надмірно демонстративною.

• Вона з’єднується з Білою Луною → це може дати зустріч сильного кохання, нових романтичних почуттів.

• Але водночас Венера формує опозицію з Плутоном → це означає перші дні тижня (25–27 серпня) можуть бути неспокійними у сфері почуттів. Виникатимуть ревнощі, коливання, претензії навіть у давніх стосунках.

• Можливо це може позначитися негативно на природних явища, таких, наприклад, як землетруси.

У фінансовій сфері в цей час можливі як прибутки, так і втрати. Це небезпечний період для ризикованих інвестицій чи азартних ігор із грошима.

Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем23.08.25, 09:00 • 48356 переглядiв

Луна і настрої тижня

• 26 серпня (вівторок) — Луна у Терезах у напруженому аспекті, можливе відчуття дисгармонії, нестійкості.

• 27–28 серпня — Луна переходить у Скорпіона й формує важкі конфігурації. Це може викликати тривогу, безсоння, гострі емоційні стани. Важливо уникати зайвих реакцій і зберігати спокій.

• Вихідні (30–31 серпня) — Луна в Стрільці подарує енергетичний підйом, оптимізм, бажання діяти й навіть можливість невеликих подорожей або відпочинку.

Висновок

Тиждень 25–31 серпня — дуже сильний і потужний період, коли можна сміливо братися за нові справи, реалізовувати проєкти та проявляти себе по максимуму.

Ми стоїмо на порозі затемнень, і вже наступного тижня починається серйозна підготовка до цього важливого часу.

Водночас перша половина тижня вимагає обережності у любовних і фінансових питаннях: тут можливі "гойдалки" та ризики.

Але в цілому цей тиждень дарує багато сил, енергії й шансів для важливих кроків уперед.

Як убезпечити себе під час автоподорожі у відпустку: українцям озвучили поради10.08.25, 16:39 • 6043 перегляди

Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку 25–31 серпня

Овен

Цей тиждень змусить вас більше думати про роботу й здоров’я. Можна налагодити режим, зайнятися спортом чи плануванням справ.

Порада: приділіть увагу своєму тілу та дисципліні — це дасть сили для нових кроків.

Телець

У центрі уваги — кохання, творчість, діти. Але цього тижня тут можливі пристрасті, ревнощі, перепади настрою.

Порада: не робіть поспішних кроків у коханні — зараз краще берегти гармонію, ніж провокувати конфлікти.

Близнюки

Основна тема тижня — дім і сім’я. Можна зайнятися побутом, ремонтом або провести більше часу з рідними.

Порада: створіть порядок у домі — це допоможе відчути внутрішній баланс.

Рак

Буде багато спілкування, новин і руху. Це хороший час для поїздок, зустрічей і навчання.

Порада: будьте відкритими для інформації та ідей — вони можуть стати корисними.

Лев

Тиждень акцентує увагу на фінансах. Можливі нові джерела доходу, але й ризики втрат через імпульсивні рішення.

Порада: уникайте азарту з грошима — зараз виграє обережність.

Діва

Сонце у вашому знаку дає сили й натхнення. Це час для особистих починань, нових кроків і впевненості у собі.

Порада: ставте цілі й дійте сміливо — у вас зараз особливий ресурс.

Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно22.08.25, 14:01 • 26331 перегляд

Терези

Цей тиждень спонукає більше слухати себе і займатися внутрішньою роботою. Можлива потреба у спокої та усамітненні.

Порада: не перевантажуйте себе справами — дозвольте відпочинок і час для душі.

Скорпіон

У центрі уваги — друзі та оточення. Можливі несподівані зустрічі, що принесуть нові враження.

Порада: вибирайте коло спілкування уважно — саме воно впливатиме на ваш настрій.

Стрілець

Фокус цього тижня — робота й кар’єра. Можливі важливі рішення чи нові завдання.

Порада: проявіть відповідальність і використайте шанс заявити про себе.

Козеріг

Для вас актуальні навчання, подорожі та розширення світогляду. Це гарний час для нових знань чи планування поїздок.

Порада: вчіться новому й відкривайте горизонти — це принесе користь.

Водолій

Тиждень може торкнутися теми фінансів партнерів або спільних ресурсів. Можливі і розмови про борги, і нові домовленості.

Порада: будьте уважні з грошима та документами — тут потрібна обережність.

Риби

У центрі уваги — стосунки й партнерство. Любовні історії цього тижня можуть бути емоційними й навіть вибуховими.

Порада: уникайте драм у коханні — замість того шукайте чесність і щирість у діалозі.

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікації
Місяць
Гороскоп