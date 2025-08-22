Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
11:30 • 22 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 2866 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 4862 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 8124 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 7218 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 11877 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21311 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 41844 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37397 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 48137 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
68%
741мм
Популярнi новини
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 18516 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 18351 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 15469 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 6950 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 8684 перегляди
Публікації
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 22 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 2866 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 41845 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 13619 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 48137 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 1956 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 18627 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 86164 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 79461 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 77270 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Лікарські засоби
Криптовалюта

Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно

Київ • УНН

 • 2880 перегляди

Стилістка Катерина Антощук розповіла про головні модні тренди осені 2025 року, включаючи кардигани, спідниці до коліна та замшеві куртки. Вона також назвала актуальні кольори, принти та лайфхаки для створення стильного образу.

Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно

Осінь 2025 диктує свої правила стилю: ідеальний баланс між комфортом та елегантністю. Теплі природні кольори, анімалістичні принти та акценти на талії допоможуть виглядати сучасно й стильно навіть у прохолодну пору року. Про це журналісту УНН розповіла стилістка Катерина Антощук та дала поради, як носити тренди та мати дорогий вигляд.

Популярні фасони та силуети сезону

За словами фахівчині, кардигани із застібкою "до горла" - головний тренд осені-зими 2025 року.

Їх носять у багатошаровості або як самостійний акцент: можна застебнути тільки верхній ґудзик для витягнутого силуету. Можна підкреслити талію, заправивши в джинси, або навіть надіти навпаки, із застібкою на спині

 - радить Катерина.

Але наголошує: головне - вибирати однотонні моделі без принта, щоб вони легко поєднувалися з іншими речами.

Також у тренді спідниці довжиною до коліна, проте тільки з цупких тканин – шкіра, замша, тяжка бавовна чи вовна.

Краще обрати просту форму "трапеція" у поєднанні з чоботями з широкою халявою

- додає фахівець по стилю.

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат02.05.25, 09:22 • 72633 перегляди

Модні матеріали та тканини для осіннього гардероба

Цієї осені замша знову в моді - особливо куртки. Найкраще вони виглядають з джинсами, водолазками та в багатошарових образах. У тренді укорочені моделі на ґудзиках з коміром, як у сорочки

- розповідає Катерина.

Також за її словами - у моді легкі прозорі  джемпери у світлих відтінках, які створюють ефект "хмаринки" на плечах. Окрім цього восени-2025 в тренді спортивні нейлонові куртки.

Прості, однотонні, частіше в мінімалістичних кольорах. Їх легко носити як у спортивних комплектах з кросівками, так і створювати контраст з джинсами або навіть підборами. Найактуальніше поєднання - зі спідницями різної довжини та форми, де спорт зустрічається з жіночністю

- пояснює стиліст.

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів02.05.25, 21:47 • 50259 переглядiв

Головні кольори та відтінки цієї осені

Восени та взимку 2025–2026 років, каже експертка, у палітрі багато теплих природних кольорів: різні відтінки коричневого, бронзово-помаранчевий, винний і насичені червоні, що нагадують захід сонця або пряні спеції. Поряд з ними – "актуальні складні сині та зелені відтінки, які виглядають елегантно і свіжо в поєднаннях".

Модними будуть лемонграс, синьо-лавандовий, оранжево-рожевий і глибокий фіолетовий з вінтажним підтоном. Трендовий відтінок осені 2025 Lemon Grass — це не той колір, який варто використовувати в тотал-луці. Він розкривається тонше в невеликих акцентах. Замість білого він може стати м'якою базою: в сорочках або сукнях надає ту ж свіжість, але з природним теплом

- радить Катерина.

Вона каже, що у поєднанні з глибоким бордо або графітовим сірим відтінок він виглядатиме дуже свіжо і інтелігентно, а з шоколадним або винним - додасть глибини і драматичності.

Купуючи верхній одяг краще вкладатися в коричневі відтінки. Він виглядає дорожче, елегантно, ніж чистий чорний. І навіть за психологічними якостями він більш затишний і зігріваючий. Чого так не вистачає в холодну пору року. І з ним виходять більш гармонійні поєднання

- розповідає фахівець зі стилю.

Вона пояснює це тим, що ми надихаємося природою, а в природі чисто чорного кольору немає. 

Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20.08.25, 15:45 • 79459 переглядiв

Актуальні принти та візерунки

За словами Катерини, актуальними принтами в осінньому сезоні 2025 стануть анімалістичні принти "леопард", "змія", "корова" - як акцент у класичних образах.

До того ж, знову актуальною є клітинка - від базової до "просунутої". Як радить експертка, можна замінити "передбачувану" шотландку на ніжну сіро-білу повітряну клітинку. Також трендом будуть плащі в клітинку.

Жіночність, елегантність, витонченість - цей тренд є неймовірно популярним у 2025 році. Тепер талію підкреслюємо не тільки в сукнях, а й у жакетах, сорочках і навіть у светрах

- додає експертка.

Як носити тренди і мати дорогий вигляд. Стильні лайфхаки

Піджаки вільного крою - оверсайз поступаються місцем приталеним піджакам з виразною талією, складками і навіть басками. Вони роблять образ витонченим і стильним. Ремені, пояси, шнури - додайте їх поверх жакета, сорочки або трикотажного кардигана. Проста деталь - і силует моментально стає витонченішим!

– наголошує Катерина.

Окрім цього вона радить використовувати брошку замість пояса, яка строить стильне драпірування на талії. Такий прийом чудово працює на светрах, футболках і навіть сукнях, каже вона. "Навіть якщо ви любите оверсайз, а він залишається з нами, не бійтеся експериментувати з акцентами на талію. Головне нове правило - не обтягуватися, а тільки дати напрямок на талію, залишаючи свободу тілу, утворюючи при цьому гарний вільний приталений силует!" - наголошує Катерина.

Класичний одяг, який ніколи не вийде з моди - як його носити?12.06.24, 14:13 • 119516 переглядiв

Альона Уткіна

КультураЛайфхакиПублікації