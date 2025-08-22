Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно

Осінь 2025 диктує свої правила стилю: ідеальний баланс між комфортом та елегантністю. Теплі природні кольори, анімалістичні принти та акценти на талії допоможуть виглядати сучасно й стильно навіть у прохолодну пору року. Про це журналісту УНН розповіла стилістка Катерина Антощук та дала поради, як носити тренди та мати дорогий вигляд.

Популярні фасони та силуети сезону

За словами фахівчині, кардигани із застібкою "до горла" - головний тренд осені-зими 2025 року.

Їх носять у багатошаровості або як самостійний акцент: можна застебнути тільки верхній ґудзик для витягнутого силуету. Можна підкреслити талію, заправивши в джинси, або навіть надіти навпаки, із застібкою на спині - радить Катерина.

Але наголошує: головне - вибирати однотонні моделі без принта, щоб вони легко поєднувалися з іншими речами.

Також у тренді спідниці довжиною до коліна, проте тільки з цупких тканин – шкіра, замша, тяжка бавовна чи вовна.

Краще обрати просту форму "трапеція" у поєднанні з чоботями з широкою халявою - додає фахівець по стилю.

Модні матеріали та тканини для осіннього гардероба

Цієї осені замша знову в моді - особливо куртки. Найкраще вони виглядають з джинсами, водолазками та в багатошарових образах. У тренді укорочені моделі на ґудзиках з коміром, як у сорочки - розповідає Катерина.

Також за її словами - у моді легкі прозорі джемпери у світлих відтінках, які створюють ефект "хмаринки" на плечах. Окрім цього восени-2025 в тренді спортивні нейлонові куртки.

Прості, однотонні, частіше в мінімалістичних кольорах. Їх легко носити як у спортивних комплектах з кросівками, так і створювати контраст з джинсами або навіть підборами. Найактуальніше поєднання - зі спідницями різної довжини та форми, де спорт зустрічається з жіночністю - пояснює стиліст.

Головні кольори та відтінки цієї осені

Восени та взимку 2025–2026 років, каже експертка, у палітрі багато теплих природних кольорів: різні відтінки коричневого, бронзово-помаранчевий, винний і насичені червоні, що нагадують захід сонця або пряні спеції. Поряд з ними – "актуальні складні сині та зелені відтінки, які виглядають елегантно і свіжо в поєднаннях".

Модними будуть лемонграс, синьо-лавандовий, оранжево-рожевий і глибокий фіолетовий з вінтажним підтоном. Трендовий відтінок осені 2025 Lemon Grass — це не той колір, який варто використовувати в тотал-луці. Він розкривається тонше в невеликих акцентах. Замість білого він може стати м'якою базою: в сорочках або сукнях надає ту ж свіжість, але з природним теплом - радить Катерина.

Вона каже, що у поєднанні з глибоким бордо або графітовим сірим відтінок він виглядатиме дуже свіжо і інтелігентно, а з шоколадним або винним - додасть глибини і драматичності.

Купуючи верхній одяг краще вкладатися в коричневі відтінки. Він виглядає дорожче, елегантно, ніж чистий чорний. І навіть за психологічними якостями він більш затишний і зігріваючий. Чого так не вистачає в холодну пору року. І з ним виходять більш гармонійні поєднання - розповідає фахівець зі стилю.

Вона пояснює це тим, що ми надихаємося природою, а в природі чисто чорного кольору немає.

Актуальні принти та візерунки

За словами Катерини, актуальними принтами в осінньому сезоні 2025 стануть анімалістичні принти "леопард", "змія", "корова" - як акцент у класичних образах.

До того ж, знову актуальною є клітинка - від базової до "просунутої". Як радить експертка, можна замінити "передбачувану" шотландку на ніжну сіро-білу повітряну клітинку. Також трендом будуть плащі в клітинку.

Жіночність, елегантність, витонченість - цей тренд є неймовірно популярним у 2025 році. Тепер талію підкреслюємо не тільки в сукнях, а й у жакетах, сорочках і навіть у светрах - додає експертка.

Як носити тренди і мати дорогий вигляд. Стильні лайфхаки

Піджаки вільного крою - оверсайз поступаються місцем приталеним піджакам з виразною талією, складками і навіть басками. Вони роблять образ витонченим і стильним. Ремені, пояси, шнури - додайте їх поверх жакета, сорочки або трикотажного кардигана. Проста деталь - і силует моментально стає витонченішим! – наголошує Катерина.

Окрім цього вона радить використовувати брошку замість пояса, яка строить стильне драпірування на талії. Такий прийом чудово працює на светрах, футболках і навіть сукнях, каже вона. "Навіть якщо ви любите оверсайз, а він залишається з нами, не бійтеся експериментувати з акцентами на талію. Головне нове правило - не обтягуватися, а тільки дати напрямок на талію, залишаючи свободу тілу, утворюючи при цьому гарний вільний приталений силует!" - наголошує Катерина.

