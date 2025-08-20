Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором

Courtesy of Valentino

Італійський модний дім Valentino оголосив, що генеральним директором бренду з 1 вересня стане Ріккардо Белліні. Він залишає посаду керуючого директора материнської компанії Mayhoola for Investments, щоб підтримати стратегічний розвиток дому разом із креативним директором Алессандро Мікеле, пише Vogue Business, передає УНН.

Деталі

"Ріккардо Белліні став новим генеральним директором Valentino", оголосив римський модний дім у середу.

Його призначення, як вказано, набуває чинності 1 вересня.

"Белліні піде з посади керуючого директора Mayhoola for Investments, материнської компанії Valentino та Balmain, і, як стало відомо, цю посаду буде заморожено", ідеться у публікації.

"З призначенням Ріккардо ми пришвидшуємо розвиток Valentino. Я знаю його великий досвід у сфері розкоші, стратегічну проникливість та перевірені лідерські якості, які - разом із потужним творчим баченням Алессандро Мікеле - рухатимуть дім вперед та посилюватимуть його унікальну ідентичність", - заявив Рашид Мохамед Рашид, голова правління Valentino.

"Для мене велика честь приєднатися до Valentino, культового дому, який поєднує надзвичайну спадщину та майстерність з унікальним творчим стилем. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Алессандро Мікеле та винятковими командами Valentino, щоб відзначити позачасові цінності дому, створюючи його наступний розділ", - сказав Белліні.

Доповнення

Якопо Вентуріні залишив посаду генерального директора Valentino 13 серпня з "особистих причин". Новий генеральний директор має досвід роботи з відомими дизайнерами: з 2017 по 2019 рік він очолював Maison Margiela, співпрацюючи з Джоном Гальяно, а з 2019 по 2023 рік керував Chloé.

Під його керівництвом бренд пройшов період пандемії Covid, скасував другу лінію See by Chloé та залучив Габріелу Херст на посаду креативного директора, яка у 2021 році представила свою першу колекцію. За підтримки Белліні Chloé отримала статус B Corp у жовтні 2021 року, а у 2023 році бренд призначив нового креативного директора Чемену Камалі з Saint Laurent. Ріккардо приєднався до Mayhoola у січні 2025 року.

Ранні колекції нинішнього креативного директора модного дому Алессандро Мікеле, представлені на весняно-літньому сезоні 2025 року ще не принесли очікуваного комерційного успіху, а ринок розкішного одягу залишається непростим: у 2024 році продажі Valentino впали на 2% до 1,31 млрд євро, а EBITDA знизилася на 22% - до 246 млн євро.

Окрім внутрішніх викликів, Белліні доведеться керувати переходом Valentino до компанії Kering, яка придбала 30% акцій бренду у 2023 році та зможе викупити повністю до 2028 року.

