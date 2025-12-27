$41.930.00
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 6376 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 10323 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
15:21 • 14089 перегляди
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
27 грудня, 13:53 • 12684 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 14815 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36003 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 36829 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 90937 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48146 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 11:18 • 68679 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу

Київ • УНН

 • 12687 перегляди

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео бойової роботи під час масованого комбінованого удару ворога у ніч на 27 грудня 2025 року. Сили ППО збили 503 з 559 повітряних цілей, зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів.

Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу

У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу під час масованого комбінованого удару ворога у ніч на 27 грудня 2025 року, опублікувавши відео, передає УНН.

Деталі

Бойова робота захисників неба під час масованого комбінованого удару ворога у ніч на 27 грудня 2025 року. Тримаймо небо

 - йдеться в повідомленні.

У відео показано роботу мобільних вогневих груп, ЗРК, а також збиті російські цілі.

Нагадаємо

Впродовж ночі 27 грудня сили ППО збили 503 з 559 повітряних цілей, що були випущені по критичній інфраструктурі, переважно Київщині. Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів, що спричинило пошкодження на 30 локаціях.

Павло Башинський

Війна в Україні
