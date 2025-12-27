Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео бойової роботи під час масованого комбінованого удару ворога у ніч на 27 грудня 2025 року. Сили ППО збили 503 з 559 повітряних цілей, зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів.
Деталі
Бойова робота захисників неба під час масованого комбінованого удару ворога у ніч на 27 грудня 2025 року. Тримаймо небо
У відео показано роботу мобільних вогневих груп, ЗРК, а також збиті російські цілі.
Нагадаємо
Впродовж ночі 27 грудня сили ППО збили 503 з 559 повітряних цілей, що були випущені по критичній інфраструктурі, переважно Київщині. Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів, що спричинило пошкодження на 30 локаціях.