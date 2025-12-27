$41.930.00
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
13:13 • 3236 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 6586 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 24126 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 32481 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 74030 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 44397 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 45973 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 63282 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29799 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 63284 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 58480 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Воздушные силы ВСУ обнародовали видео боевой работы во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года. Силы ПВО сбили 503 из 559 воздушных целей, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов.

Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу

В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года, опубликовав видео, передает УНН.

Детали

Боевая работа защитников неба во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года. Держим небо

 - говорится в сообщении.

В видео показана работа мобильных огневых групп, ЗРК, а также сбитые российские цели.

Напомним

В течение ночи 27 декабря силы ПВО сбили 503 из 559 воздушных целей, выпущенных по критической инфраструктуре, преимущественно Киевской области. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов, что привело к повреждениям на 30 локациях.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Военно-воздушные силы Украины