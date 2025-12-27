Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ обнародовали видео боевой работы во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года. Силы ПВО сбили 503 из 559 воздушных целей, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов.
В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года, опубликовав видео, передает УНН.
Детали
Боевая работа защитников неба во время массированного комбинированного удара врага в ночь на 27 декабря 2025 года. Держим небо
В видео показана работа мобильных огневых групп, ЗРК, а также сбитые российские цели.
Напомним
В течение ночи 27 декабря силы ПВО сбили 503 из 559 воздушных целей, выпущенных по критической инфраструктуре, преимущественно Киевской области. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов, что привело к повреждениям на 30 локациях.