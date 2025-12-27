$41.930.00
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС
06:01 • 18708 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 28443 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 65729 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 42059 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44066 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 60060 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29416 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23003 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20306 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
За ніч сили ППО збили 503 цілі: Київщина стала головним напрямком масованого удару росіян

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Протягом ночі 27 грудня сили ППО збили 503 з 559 повітряних цілей, що були випущені по критичній інфраструктурі, переважно Київщині. Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів, що спричинило пошкодження на 30 локаціях.

За ніч сили ППО збили 503 цілі: Київщина стала головним напрямком масованого удару росіян

У ніч на 27 грудня Повітряні сили України зафіксували одну з наймасштабніших комбінованих атак по критичній інфраструктурі столиці. Противник випустив 559 засобів повітряного нападу, серед яких 40 ракет та 519 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару стала Київщина. Про це пише УНН з посиланням на інформацію Повітряних сил.

Деталі

Станом на 13:00 підрозділам ППО вдалося збити та подавити 503 цілі. Серед знищених засобів:

  • 474 ударних БпЛА типу Shahed та "Гербера";
    • 6 балістичних та аеробалістичних ракет "Іскандер-М"/"Кинджал";
      • 4 крилаті ракети "Іскандер-К"/"Калібр";
        • 19 крилатих ракет Х-101.

          російська атака на Одещину: пошкоджено обладнання елеватора та портову інфраструктуру – ОВА27.12.25, 10:30 • 1472 перегляди

          Відбиття нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

          Статистика влучань та пошкоджень

          Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних дронів на 30 різних локаціях. Падіння уламків збитих цілей спричинило пошкодження ще у 16 місцях.

          Одна ракета не досягла своєї цілі самостійно, а 15 безпілотників наразі вважаються локаційно втраченими.

          За даними Повітряних сил, у повітрі все ще можуть перебувати поодинокі БпЛА противника, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги.

          Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС27.12.25, 13:05 • 2412 переглядiв

          Степан Гафтко

