За ніч сили ППО збили 503 цілі: Київщина стала головним напрямком масованого удару росіян
Київ • УНН
Протягом ночі 27 грудня сили ППО збили 503 з 559 повітряних цілей, що були випущені по критичній інфраструктурі, переважно Київщині. Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 дронів, що спричинило пошкодження на 30 локаціях.
У ніч на 27 грудня Повітряні сили України зафіксували одну з наймасштабніших комбінованих атак по критичній інфраструктурі столиці. Противник випустив 559 засобів повітряного нападу, серед яких 40 ракет та 519 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару стала Київщина. Про це пише УНН з посиланням на інформацію Повітряних сил.
Деталі
Станом на 13:00 підрозділам ППО вдалося збити та подавити 503 цілі. Серед знищених засобів:
- 474 ударних БпЛА типу Shahed та "Гербера";
- 6 балістичних та аеробалістичних ракет "Іскандер-М"/"Кинджал";
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К"/"Калібр";
- 19 крилатих ракет Х-101.
Відбиття нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
Статистика влучань та пошкоджень
Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних дронів на 30 різних локаціях. Падіння уламків збитих цілей спричинило пошкодження ще у 16 місцях.
Одна ракета не досягла своєї цілі самостійно, а 15 безпілотників наразі вважаються локаційно втраченими.
За даними Повітряних сил, у повітрі все ще можуть перебувати поодинокі БпЛА противника, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
