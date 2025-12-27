$41.930.00
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалих
06:01 • 10407 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 21275 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 52359 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 36439 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 40822 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54186 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28851 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22595 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20070 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
російська атака на Одещину: пошкоджено обладнання елеватора та портову інфраструктуру – ОВА

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Внаслідок російської атаки на Одеську область пошкоджено обладнання елеватора та портову інфраструктуру. Більшість повітряних цілей знищено, загиблих та постраждалих немає.

російська атака на Одещину: пошкоджено обладнання елеватора та портову інфраструктуру – ОВА

Протягом доби збройні сили рф здійснили масовану атаку з використанням дронів та авіабомб на промислові об’єкти Одеської області. Основний удар припав на портову інфраструктуру регіону. Про це повідомляє Одеська ОВА, пише УНН.

Деталі

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей. Проте внаслідок обстрілу на території одного з елеваторів зафіксовано руйнування. Пошкоджено обладнання, призначене для транспортування зерна.

Також повідомляється про падіння безпілотника на територію підприємства з виробництва рослинної олії. За даними ОВА, цей інцидент не спричинив негативних наслідків для виробництва.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає. На місцях подій працюють профільні служби та правоохоронці, які документують сліди воєнних злочинів.

На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора 

– повідомив Кіпер.

На Одещині внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено поліклініку26.12.25, 12:41 • 3660 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область