російська атака на Одещину: пошкоджено обладнання елеватора та портову інфраструктуру – ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Одеську область пошкоджено обладнання елеватора та портову інфраструктуру. Більшість повітряних цілей знищено, загиблих та постраждалих немає.
Протягом доби збройні сили рф здійснили масовану атаку з використанням дронів та авіабомб на промислові об’єкти Одеської області. Основний удар припав на портову інфраструктуру регіону. Про це повідомляє Одеська ОВА, пише УНН.
Деталі
За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей. Проте внаслідок обстрілу на території одного з елеваторів зафіксовано руйнування. Пошкоджено обладнання, призначене для транспортування зерна.
Також повідомляється про падіння безпілотника на територію підприємства з виробництва рослинної олії. За даними ОВА, цей інцидент не спричинив негативних наслідків для виробництва.
Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає. На місцях подій працюють профільні служби та правоохоронці, які документують сліди воєнних злочинів.
