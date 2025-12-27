российская атака на Одесскую область: повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура – ОВА
Киев • УНН
В результате российской атаки на Одесскую область повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура. Большинство воздушных целей уничтожено, погибших и пострадавших нет.
В течение суток вооруженные силы РФ совершили массированную атаку с использованием дронов и авиабомб на промышленные объекты Одесской области. Основной удар пришелся на портовую инфраструктуру региона. Об этом сообщает Одесская ОВА, пишет УНН.
Подробности
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей. Однако в результате обстрела на территории одного из элеваторов зафиксированы разрушения. Повреждено оборудование, предназначенное для транспортировки зерна.
Также сообщается о падении беспилотника на территорию предприятия по производству растительного масла. По данным ОВА, этот инцидент не повлек за собой негативных последствий для производства.
В результате атаки погибших и пострадавших нет. На местах происшествий работают профильные службы и правоохранители, которые документируют следы военных преступлений.
На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора
В Одесской области в результате вражеского ночного обстрела повреждена поликлиника26.12.25, 12:41 • 3660 просмотров