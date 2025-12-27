$41.930.00
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto
06:01 • 10361 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 21234 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 52293 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 36409 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 40801 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54166 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28848 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22592 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20070 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
российская атака на Одесскую область: повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура – ОВА

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате российской атаки на Одесскую область повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура. Большинство воздушных целей уничтожено, погибших и пострадавших нет.

российская атака на Одесскую область: повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура – ОВА

В течение суток вооруженные силы РФ совершили массированную атаку с использованием дронов и авиабомб на промышленные объекты Одесской области. Основной удар пришелся на портовую инфраструктуру региона. Об этом сообщает Одесская ОВА, пишет УНН.

Подробности

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей. Однако в результате обстрела на территории одного из элеваторов зафиксированы разрушения. Повреждено оборудование, предназначенное для транспортировки зерна.

Также сообщается о падении беспилотника на территорию предприятия по производству растительного масла. По данным ОВА, этот инцидент не повлек за собой негативных последствий для производства.

В результате атаки погибших и пострадавших нет. На местах происшествий работают профильные службы и правоохранители, которые документируют следы военных преступлений.

На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора 

– сообщил Кипер.

В Одесской области в результате вражеского ночного обстрела повреждена поликлиника26.12.25, 12:41 • 3660 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область