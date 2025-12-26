$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:07 • 5136 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 10987 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 19340 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 12659 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 20083 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 13828 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 14967 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 23534 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 77738 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 71501 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
В Одесской области в результате вражеского ночного обстрела повреждена поликлиника

Киев • УНН

 • 862 просмотра

В результате ночной атаки врага на юге Одесской области повреждена поликлиника в Измаиле. Выбито более 30 окон, повреждены двери и часть кровли, но люди не пострадали.

В Одесской области в результате вражеского ночного обстрела повреждена поликлиника

В результате ночной атаки врага по Югу Одесской области пострадала медицинская инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в городе Измаил повреждены помещения поликлиники: выбито более 30 окон, повреждены внутренние двери и часть кровли. К счастью, люди не пострадали. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению помещений.

Учреждение работает на генераторах, стационарное отделение не повреждено. Медицинская помощь, в том числе обследование и диагностика, оказывается в полном объеме.

Удары по учреждениям здравоохранения - это очередное свидетельство циничности врага, который целенаправленно бьет по гражданским объектам

- говорится в сообщении.

Напомним

Россия атаковала Одессу и Николаев дронами в ночь на 26 декабря. В Одессе поражен инфраструктурный объект, в Николаевском районе произошло обесточивание.

Ольга Розгон

