В Одесской области в результате вражеского ночного обстрела повреждена поликлиника
Киев • УНН
В результате ночной атаки врага на юге Одесской области повреждена поликлиника в Измаиле. Выбито более 30 окон, повреждены двери и часть кровли, но люди не пострадали.
В результате ночной атаки врага по Югу Одесской области пострадала медицинская инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в городе Измаил повреждены помещения поликлиники: выбито более 30 окон, повреждены внутренние двери и часть кровли. К счастью, люди не пострадали. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению помещений.
Учреждение работает на генераторах, стационарное отделение не повреждено. Медицинская помощь, в том числе обследование и диагностика, оказывается в полном объеме.
Удары по учреждениям здравоохранения - это очередное свидетельство циничности врага, который целенаправленно бьет по гражданским объектам
Напомним
Россия атаковала Одессу и Николаев дронами в ночь на 26 декабря. В Одессе поражен инфраструктурный объект, в Николаевском районе произошло обесточивание.
