На Одещині внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено поліклініку

$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:07 • 3988 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 8950 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 16335 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 11142 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 17399 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 13043 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 14456 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 23255 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 76224 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 71171 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
6м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 15383 перегляди
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 10265 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 12099 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 10962 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 6176 перегляди
Публікації
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 16338 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 17402 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 76224 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 77740 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 58473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Петро Порошенко
Юн Сок Йоль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Нігерія
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 4508 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 18295 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 22255 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 23267 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 26404 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Hill
The New York Times

На Одещині внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено поліклініку

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворога на Півдні Одещини пошкоджено поліклініку в Ізмаїлі. Вибито понад 30 вікон, пошкоджено двері та частину покрівлі, але люди не постраждали.

На Одещині внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено поліклініку

Внаслідок нічної атаки ворога по Півдню Одещини зазнала пошкоджень медична інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у місті Ізмаїл пошкоджено приміщення поліклініки: вибито понад 30 вікон, пошкоджено внутрішні двері та частину покрівлі. На щастя, люди не постраждали. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення приміщень.

Заклад працює на генераторах, стаціонарне відділення не пошкоджене. Медична допомога, у тому числі обстеження і діагностика, надається в повному обсязі.

Удари по закладах охорони здоров’я - це чергове свідчення цинічності ворога, який цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Росія атакувала Одесу та Миколаїв дронами в ніч на 26 грудня. В Одесі уражено інфраструктурний об'єкт, у Миколаївському районі сталося знеструмлення.

Маслянисті плями в морі в Одесі з'явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки24.12.25, 12:00 • 3658 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Ізмаїл