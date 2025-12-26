На Одещині внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено поліклініку
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворога на Півдні Одещини пошкоджено поліклініку в Ізмаїлі. Вибито понад 30 вікон, пошкоджено двері та частину покрівлі, але люди не постраждали.
Внаслідок нічної атаки ворога по Півдню Одещини зазнала пошкоджень медична інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у місті Ізмаїл пошкоджено приміщення поліклініки: вибито понад 30 вікон, пошкоджено внутрішні двері та частину покрівлі. На щастя, люди не постраждали. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення приміщень.
Заклад працює на генераторах, стаціонарне відділення не пошкоджене. Медична допомога, у тому числі обстеження і діагностика, надається в повному обсязі.
Удари по закладах охорони здоров’я - це чергове свідчення цинічності ворога, який цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах
Нагадаємо
Росія атакувала Одесу та Миколаїв дронами в ніч на 26 грудня. В Одесі уражено інфраструктурний об'єкт, у Миколаївському районі сталося знеструмлення.
