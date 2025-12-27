За ночь силы ПВО сбили 503 цели: Киевщина стала главным направлением массированного удара россиян
Киев • УНН
В течение ночи 27 декабря силы ПВО сбили 503 из 559 воздушных целей, выпущенных по критической инфраструктуре, преимущественно Киевщине. Зафиксированы попадания 10 ракет и 25 дронов, что привело к повреждениям на 30 локациях.
В ночь на 27 декабря Воздушные силы Украины зафиксировали одну из самых масштабных комбинированных атак по критической инфраструктуре столицы. Противник выпустил 559 средств воздушного нападения, среди которых 40 ракет и 519 беспилотников различных типов. Основным направлением удара стала Киевская область. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Воздушных сил.
Детали
По состоянию на 13:00 подразделениям ПВО удалось сбить и подавить 503 цели. Среди уничтоженных средств:
- 474 ударных БпЛА типа Shahed и "Герань";
- 6 баллистических и аэробаллистических ракет "Искандер-М"/"Кинжал";
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр";
- 19 крылатых ракет Х-101.
российская атака на Одесскую область: повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура – ОВА27.12.25, 10:30 • 1462 просмотра
Отражение нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
Статистика попаданий и повреждений
Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных дронов на 30 различных локациях. Падение обломков сбитых целей повлекло повреждения еще в 16 местах.
Одна ракета не достигла своей цели самостоятельно, а 15 беспилотников сейчас считаются локационно потерянными.
По данным Воздушных сил, в воздухе все еще могут находиться одиночные БпЛА противника, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги.
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС27.12.25, 13:05 • 2262 просмотра