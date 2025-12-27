За ночь силы ПВО сбили 503 цели: Киевщина стала главным направлением массированного удара россиян

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:05 • 2250 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
06:01 • 18586 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 28325 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 65525 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41988 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44023 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59959 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29411 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23002 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20306 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.6м/с
80%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 23125 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 17458 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 10707 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11 • 7928 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр08:50 • 7190 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 32271 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 65525 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 30373 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59959 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 55848 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 6464 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 32268 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 15981 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 15543 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 17279 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
МиГ-31
Отопление

За ночь силы ПВО сбили 503 цели: Киевщина стала главным направлением массированного удара россиян

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В течение ночи 27 декабря силы ПВО сбили 503 из 559 воздушных целей, выпущенных по критической инфраструктуре, преимущественно Киевщине. Зафиксированы попадания 10 ракет и 25 дронов, что привело к повреждениям на 30 локациях.

За ночь силы ПВО сбили 503 цели: Киевщина стала главным направлением массированного удара россиян

В ночь на 27 декабря Воздушные силы Украины зафиксировали одну из самых масштабных комбинированных атак по критической инфраструктуре столицы. Противник выпустил 559 средств воздушного нападения, среди которых 40 ракет и 519 беспилотников различных типов. Основным направлением удара стала Киевская область. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Воздушных сил.

Детали

По состоянию на 13:00 подразделениям ПВО удалось сбить и подавить 503 цели. Среди уничтоженных средств:

  • 474 ударных БпЛА типа Shahed и "Герань";
    • 6 баллистических и аэробаллистических ракет "Искандер-М"/"Кинжал";
      • 4 крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр";
        • 19 крылатых ракет Х-101.

          российская атака на Одесскую область: повреждено оборудование элеватора и портовая инфраструктура – ОВА27.12.25, 10:30 • 1462 просмотра

          Отражение нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

          Статистика попаданий и повреждений

          Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных дронов на 30 различных локациях. Падение обломков сбитых целей повлекло повреждения еще в 16 местах.

          Одна ракета не достигла своей цели самостоятельно, а 15 беспилотников сейчас считаются локационно потерянными.

          По данным Воздушных сил, в воздухе все еще могут находиться одиночные БпЛА противника, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги.

          Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС27.12.25, 13:05 • 2262 просмотра

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Энергетика
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Х-101
          «Калибр» (семейство ракет)
          Киевская область
          Одесская область
          Военно-воздушные силы Украины
          Х-47М2 "Кинжал"
          Шахед-136
          9К720 Искандер
          Киев