Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном

Министерство обороны США обратилось в Белый дом с запросом на более чем 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном. Речь идет об одном из крупнейших возможных бюджетных пакетов, который может вызвать серьезное сопротивление в Конгрессе. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По данным источников, средства планируется направить не только на боевые операции, но и на срочное наращивание производства высокоточного оружия, запасы которого быстро сокращаются из-за интенсивных ударов последних недель.

В Конгрессе ожидается жесткая борьба

В Белом доме признают, что такой запрос имеет невысокие шансы на одобрение. Часть чиновников считает, что Конгресс может не поддержать столь масштабное финансирование на фоне слабой общественной поддержки войны.

Ожидается, что обсуждение бюджета вызовет политическое противостояние, особенно среди демократов, которые уже критикуют участие США в конфликте.

Стоимость войны стремительно растет

По оценкам, только за первую неделю кампании расходы превысили 11 миллиардов долларов. Пентагон уже готовит несколько вариантов финансирования, чтобы обеспечить непрерывность операций и восстановление запасов вооружения.

Если администрация попросит больше денег, это приведет к большой политической борьбе – отметил эксперт Марк Кансиан.

В то же время аналитики предупреждают, что даже значительное финансирование не гарантирует быстрого наращивания производства из-за ограниченных возможностей оборонной промышленности США.

