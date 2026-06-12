Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты «уже в июне»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты в среднем в размере 300 тысяч для военных и контракты с четкими условиями, сроками службы и отсрочками, первые доплаты ожидаются "уже в июне", пишет УНН.

Детали

Президент указал, что вчера и сегодня "очень активное время наших политических решений". "Вчера провел совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Гнатов подтверждают. Согласован путь – увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии. Я благодарен парламентариям, которые утвердили изменения в бюджет, чтобы усилить нашу оборону. Я благодарен партнерам, которые нам помогают", - написал Зеленский в соцсетях.

Первое – выплаты. Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул: "Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце".

Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: срок контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки. Кроме этого, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии. Кабинет министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне - отметил Президент.

Больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев

"Второе – я благодарен всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов. Я поручил открыть значительно больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию, и в этом отношении будет больше механизмов рекрутинга", - указал Зеленский.

Упрощение переводов

"Третье – дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей расти в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне", - сообщил Президент.

Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений - заметил Зеленский.

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