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Массовая гибель рыбы: в Киевской области отобрали пробы и образцы для исследований, организовали подвоз питьевой воды

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

Специалисты отобрали пробы воды и рыбы для исследований, организовали сбор погибшей рыбы. Причиной стала утечка сточных вод в водоёмы\r\nБорщаговской общины, которая уже ликвидирована.

Массовая гибель рыбы: в Киевской области отобрали пробы и образцы для исследований, организовали подвоз питьевой воды

В Киевской области, где произошёл массовый мор рыбы, специалисты отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований, также организованы сбор и последующая утилизация погибшей рыбы. Кроме того, потенциальный источник утечки ликвидирован. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передаёт УНН.

Детали

По словам Ткаченко, комиссии Госэкоинспекции и Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Также организованы сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.

Установлено, что во время ликвидации прорыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая впадает в водоёмы Борщаговской общины. Соответствующие работы задокументировала полиция. В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован 

- сообщил глава Киевской ОВА.

По его словам, на местах организован подвоз питьевой воды. В связи с риском дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению этот вопрос также будет рассмотрен на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА.

Окончательную причину гибели рыбы установят после получения результатов лабораторных исследований.

В Киевской области зафиксировали экологическое бедствие: погибло около трёх тонн рыбы11.08.26, 15:57 • 2192 просмотра

Антонина Туманова

Общество
Животные
Киев