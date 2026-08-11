Массовая гибель рыбы: в Киевской области отобрали пробы и образцы для исследований, организовали подвоз питьевой воды
Киев • УНН
Специалисты отобрали пробы воды и рыбы для исследований, организовали сбор погибшей рыбы. Причиной стала утечка сточных вод в водоёмы\r\nБорщаговской общины, которая уже ликвидирована.
В Киевской области, где произошёл массовый мор рыбы, специалисты отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований, также организованы сбор и последующая утилизация погибшей рыбы. Кроме того, потенциальный источник утечки ликвидирован. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передаёт УНН.
Детали
По словам Ткаченко, комиссии Госэкоинспекции и Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Также организованы сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.
Установлено, что во время ликвидации прорыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая впадает в водоёмы Борщаговской общины. Соответствующие работы задокументировала полиция. В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован
По его словам, на местах организован подвоз питьевой воды. В связи с риском дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению этот вопрос также будет рассмотрен на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА.
Окончательную причину гибели рыбы установят после получения результатов лабораторных исследований.
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