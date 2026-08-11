В Киевской области зафиксировали экологическое бедствие: погибло около трёх тонн рыбы

В Киевской области зафиксировали чрезвычайную экологическую ситуацию, в нескольких водоёмах погибло около трёх тонн рыбы. Одна из вероятных версий — утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в столице. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передаёт УНН.

Фиксируем чрезвычайную экологическую ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоёмов области. Сегодня — ещё в двух. По предварительным подсчётам, речь идёт о гибели около трёх тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения

В Хмельницком в реке произошел массовый мор рыбы

По его словам, эксперты устанавливают причины произошедшего. Одна из вероятных версий — утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоёмы области через сеть ливневой канализации.

На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоёмам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Держу ситуацию на контроле