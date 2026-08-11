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В Киевской области зафиксировали экологическое бедствие: погибло около трёх тонн рыбы

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

В водоёмах Борщаговской общины Киевской области произошёл массовый мор рыбы, погибло около трёх тонн. Вероятная причина — утечка сточных вод с объекта в Киеве через ливневую канализацию.

В Киевской области зафиксировали экологическое бедствие: погибло около трёх тонн рыбы

В Киевской области зафиксировали чрезвычайную экологическую ситуацию, в нескольких водоёмах погибло около трёх тонн рыбы. Одна из вероятных версий — утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в столице. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передаёт УНН.

Фиксируем чрезвычайную экологическую ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоёмов области. Сегодня — ещё в двух. По предварительным подсчётам, речь идёт о гибели около трёх тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения 

- сообщил Ткаченко.

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По его словам, эксперты устанавливают причины произошедшего. Одна из вероятных версий — утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоёмы области через сеть ливневой канализации.

На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоёмам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Держу ситуацию на контроле 

- резюмировал глава Киевской ОВА.

Антонина Туманова

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