В Киевской области зафиксировали экологическое бедствие: погибло около трёх тонн рыбы
Киев • УНН
В водоёмах Борщаговской общины Киевской области произошёл массовый мор рыбы, погибло около трёх тонн. Вероятная причина — утечка сточных вод с объекта в Киеве через ливневую канализацию.
В Киевской области зафиксировали чрезвычайную экологическую ситуацию, в нескольких водоёмах погибло около трёх тонн рыбы. Одна из вероятных версий — утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в столице. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передаёт УНН.
Фиксируем чрезвычайную экологическую ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоёмов области. Сегодня — ещё в двух. По предварительным подсчётам, речь идёт о гибели около трёх тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения
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По его словам, эксперты устанавливают причины произошедшего. Одна из вероятных версий — утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоёмы области через сеть ливневой канализации.
На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоёмам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Держу ситуацию на контроле