В Хмельницком в реке произошел массовый мор рыбы

В Хмельницком в реке Плоская зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук в Facebook, пишет УНН.

Должен поделиться довольно неприятной экологической новостью, касающейся реки Плоская. Сегодня в 6 часов утра наше управление экологии обнаружило гибель рыбы в реке Плоская в довольно больших масштабах. Мы уже прошли большую часть реки и обнаружили потенциальное место вброса или утечки каких-то химических веществ - сказал Ваврищук.

"Мы написали заявление в правоохранительные органы, готовимся предоставить всю информацию. Совместно с Госэкоинспекцией уже отобраны анализы воды по всему течению реки, и соответственно будем ждать результатов анализов", - отметил он.

При этом заместитель мэра отметил, что предварительные анализы воды несколько дней назад "не свидетельствовали о плохом состоянии реки".

Сейчас ожидают результатов расследования.

