Эксклюзив
12:16 • 1668 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 9220 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 11848 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 10004 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11500 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10405 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12932 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22192 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44265 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37769 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
В Хмельницком в реке произошел массовый мор рыбы

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Хмельницком в реке Плоска зафиксирована массовая гибель рыбы. Потенциальное место вброса химических веществ обнаружено, правоохранительные органы уведомлены.

В Хмельницком в реке произошел массовый мор рыбы

В Хмельницком в реке Плоская зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук в Facebook, пишет УНН.

Должен поделиться довольно неприятной экологической новостью, касающейся реки Плоская. Сегодня в 6 часов утра наше управление экологии обнаружило гибель рыбы в реке Плоская в довольно больших масштабах. Мы уже прошли большую часть реки и обнаружили потенциальное место вброса или утечки каких-то химических веществ

- сказал Ваврищук.

"Мы написали заявление в правоохранительные органы, готовимся предоставить всю информацию. Совместно с Госэкоинспекцией уже отобраны анализы воды по всему течению реки, и соответственно будем ждать результатов анализов", - отметил он.

При этом заместитель мэра отметил, что предварительные анализы воды несколько дней назад "не свидетельствовали о плохом состоянии реки".

Сейчас ожидают результатов расследования.

Массовый мор рыбы произошел в озере на Запорожье: названы причины24.07.25, 16:15 • 3748 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Хмельницкая область
Хмельницкий