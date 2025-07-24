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Массовый мор рыбы произошел в озере на Запорожье: названы причины

Киев • УНН

 • 692 просмотра

На озере Малый Кушугум в Запорожской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Причиной стало ухудшение качества воды из-за чрезмерного загрязнения, высокой температуры и нарушения гидрологического режима.

Массовый мор рыбы произошел в озере на Запорожье: названы причины

Массовая гибель рыбы на озере Малый Кушугум произошла в Запорожской области из-за ухудшения качества воды в водоеме, гидрологического режима и высокой температуры, сообщили в Государственной экологической инспекции Южного округа в четверг, пишет УНН.

Массовая гибель водных биоресурсов обусловлена комплексным ухудшением качества воды вследствие чрезмерного загрязнения, в частности повышенного содержания органических веществ, сульфатов и минеральных солей, в сочетании с высокой температурой и нарушением гидрологического режима

- сообщили в региональном ГЭИ.

Детали

Как указано, по итогам лабораторного исследования проб воды, отобранных на озере Малый Кушугум, результаты подтвердили превышение предельно допустимых норм по ряду показателей.

"Выявленные отклонения в ключевых показателях свидетельствуют об общем ухудшении качества воды в озере", - сообщили в ГЭИ Южного округа.

В Азовском море из-за действий рф массово гибнут крабы и рыба - ЦПД СНБО09.04.25, 19:17 • 15707 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Запорожская область
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