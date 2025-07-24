Массовый мор рыбы произошел в озере на Запорожье: названы причины
Киев • УНН
На озере Малый Кушугум в Запорожской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Причиной стало ухудшение качества воды из-за чрезмерного загрязнения, высокой температуры и нарушения гидрологического режима.
Массовая гибель рыбы на озере Малый Кушугум произошла в Запорожской области из-за ухудшения качества воды в водоеме, гидрологического режима и высокой температуры, сообщили в Государственной экологической инспекции Южного округа в четверг, пишет УНН.
Массовая гибель водных биоресурсов обусловлена комплексным ухудшением качества воды вследствие чрезмерного загрязнения, в частности повышенного содержания органических веществ, сульфатов и минеральных солей, в сочетании с высокой температурой и нарушением гидрологического режима
Детали
Как указано, по итогам лабораторного исследования проб воды, отобранных на озере Малый Кушугум, результаты подтвердили превышение предельно допустимых норм по ряду показателей.
"Выявленные отклонения в ключевых показателях свидетельствуют об общем ухудшении качества воды в озере", - сообщили в ГЭИ Южного округа.
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