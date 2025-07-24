Масовий мор риби стався в озері на Запоріжжі: назвали причини
Київ • УНН
На озері Малий Кушугум у Запорізькій області зафіксовано масову загибель риби. Причиною стало погіршення якості води через надмірне забруднення, високу температуру та порушення гідрологічного режиму.
Масова загибель риби на озері Малий Кушугум стався у Запорізькій області через погіршення якості води у водоймі, погіршенням гідрологічного режиму і високу температуру, повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу у четвер, пише УНН.
Масова загибель водних біоресурсів зумовлена комплексним погіршенням якості води внаслідок надмірного забруднення, зокрема підвищеного вмісту органічних речовин, сульфатів і мінеральних солей, у поєднанні з високою температурою та порушенням гідрологічного режиму
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Як вказано, за підсумками лабораторного дослідження проб води, відібраних на озері Малий Кушугум, результати підтвердили перевищення гранично допустимих норм за низкою показників.
"Виявлені відхилення у ключових показниках свідчать про загальне погіршення якості води в озері", - повідомили в ДЕІ Південного округу.
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